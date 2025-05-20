嘉義永慶高中赴新加坡教育之旅　體驗多元文化

▲▼ 嘉義永慶高中前進新加坡基督堂中學 展開溫暖與希望的國際交流之旅 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動國際教育與多元文化學習，嘉義縣立永慶高中師生一行30人於5月14日至18日前往新加坡，展開為期五天的國際教育交流參訪活動。透過課程參與、社團體驗及慈善表演，雙方師生在互動中收穫滿滿，留下難以忘懷的美好回憶。

▲ 用〈茉莉花〉與〈明天會更好〉的歌聲開始新加坡國際交流序曲。（圖／永慶高中提供）

本次交流由負責推動國際教育的圖書館主任余美雪及鄭人文老師領隊，余主任特別感謝南洋理工大學謝依縉教授的牽線，以及基督堂中學校長鄭校長（Adrian Tay）的盛情接待，讓活動得以順利圓滿。鄭校長當初接獲邀約後，立即給予熱情回應，展現教育界難能可貴的情誼與合作精神。

基督堂中學是一所充滿活力的學校，設施完善，包含攀岩牆、垂降設備及高級蔬菜種植區，充分展現對學生多元發展的重視。永慶師生走進校園，親身參與社團活動及課程，深入體驗新加坡的教育文化。學生們觀察到當地課程重視表達與討論，特別是在公民課中，學生習慣透過口語表達與小組合作進行討論與發表，強調思辨與合作能力的培養，並營造一個開放互動的學習氛圍。

▲兩校互贈紀念品 。（圖／永慶高中提供）

此次參訪還包括前往當地醫院兀蘭醫療園參與志工服務，永慶高中學生以音樂傳遞愛與祝福。他們演唱〈茉莉花〉與〈明天會更好〉，用溫暖的歌聲療癒病患與醫護人員的心。當〈茉莉花〉悠揚響起時，一位長者動情紅了眼眶，更有坐在輪椅上的阿嬤感動地說：「這是我那個年代的歌，今天聽到孩子們用這麼溫暖的歌聲演唱，覺得被療癒了。」學生們也表示：「這場表演特別有意義，所有努力都在那一刻化為感動。」





余美雪主任表示，這趟旅程不僅是學習的體驗，更是一段充滿愛與關懷的回憶。她說：「透過這樣的文化交流，我們的學生不僅認識新加坡的教育環境、教學方式，並在互動中體驗多元文化，同時也學會用實際行動傳遞溫暖與希望。這樣的經歷，將成為人生中最難忘的養分。」

此次交流不僅開拓了學生的國際視野，也展現出教育的深層價值——學習、分享與感動的交融。永慶高中特別向基督堂中學發出誠摯邀請，期盼該校在今年11月來台參訪台中科學實驗中學的同時，能撥冗安排時間前來永慶高中交流。屆時，永慶高中必將以最熱情的心、最周到的方式接待，期待兩校能有更多互動學習，共同為國際教育寫下更精彩的篇章。