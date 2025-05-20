　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義永慶高中赴新加坡教育之旅　體驗多元文化

▲▼ 用〈茉莉花〉與〈明天會更好〉的歌聲開展新加坡國際交流之窗~永慶高中前進新加坡基督堂中學 展開溫暖與希望的國際交流之旅 。（圖／永慶高中提供）

▲▼ 嘉義永慶高中前進新加坡基督堂中學 展開溫暖與希望的國際交流之旅 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動國際教育與多元文化學習，嘉義縣立永慶高中師生一行30人於5月14日至18日前往新加坡，展開為期五天的國際教育交流參訪活動。透過課程參與、社團體驗及慈善表演，雙方師生在互動中收穫滿滿，留下難以忘懷的美好回憶。

▲▼ 用〈茉莉花〉與〈明天會更好〉的歌聲開展新加坡國際交流之窗~永慶高中前進新加坡基督堂中學 展開溫暖與希望的國際交流之旅 。（圖／永慶高中提供）

▲ 用〈茉莉花〉與〈明天會更好〉的歌聲開始新加坡國際交流序曲。（圖／永慶高中提供）

本次交流由負責推動國際教育的圖書館主任余美雪及鄭人文老師領隊，余主任特別感謝南洋理工大學謝依縉教授的牽線，以及基督堂中學校長鄭校長（Adrian Tay）的盛情接待，讓活動得以順利圓滿。鄭校長當初接獲邀約後，立即給予熱情回應，展現教育界難能可貴的情誼與合作精神。

基督堂中學是一所充滿活力的學校，設施完善，包含攀岩牆、垂降設備及高級蔬菜種植區，充分展現對學生多元發展的重視。永慶師生走進校園，親身參與社團活動及課程，深入體驗新加坡的教育文化。學生們觀察到當地課程重視表達與討論，特別是在公民課中，學生習慣透過口語表達與小組合作進行討論與發表，強調思辨與合作能力的培養，並營造一個開放互動的學習氛圍。

▲▼ 用〈茉莉花〉與〈明天會更好〉的歌聲開展新加坡國際交流之窗~永慶高中前進新加坡基督堂中學 展開溫暖與希望的國際交流之旅 。（圖／永慶高中提供）

▲兩校互贈紀念品 。（圖／永慶高中提供）

此次參訪還包括前往當地醫院兀蘭醫療園參與志工服務，永慶高中學生以音樂傳遞愛與祝福。他們演唱〈茉莉花〉與〈明天會更好〉，用溫暖的歌聲療癒病患與醫護人員的心。當〈茉莉花〉悠揚響起時，一位長者動情紅了眼眶，更有坐在輪椅上的阿嬤感動地說：「這是我那個年代的歌，今天聽到孩子們用這麼溫暖的歌聲演唱，覺得被療癒了。」學生們也表示：「這場表演特別有意義，所有努力都在那一刻化為感動。」

▲▼ 用〈茉莉花〉與〈明天會更好〉的歌聲開展新加坡國際交流之窗~永慶高中前進新加坡基督堂中學 展開溫暖與希望的國際交流之旅 。（圖／永慶高中提供）

余美雪主任表示，這趟旅程不僅是學習的體驗，更是一段充滿愛與關懷的回憶。她說：「透過這樣的文化交流，我們的學生不僅認識新加坡的教育環境、教學方式，並在互動中體驗多元文化，同時也學會用實際行動傳遞溫暖與希望。這樣的經歷，將成為人生中最難忘的養分。」

此次交流不僅開拓了學生的國際視野，也展現出教育的深層價值——學習、分享與感動的交融。永慶高中特別向基督堂中學發出誠摯邀請，期盼該校在今年11月來台參訪台中科學實驗中學的同時，能撥冗安排時間前來永慶高中交流。屆時，永慶高中必將以最熱情的心、最周到的方式接待，期待兩校能有更多互動學習，共同為國際教育寫下更精彩的篇章。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「沒想到那台車帶走那麼多條人命」　三峽慘案目擊者兩度獻花
快訊／兒童新樂園外小黃撞爛！運將失去意識　女乘客腿部變形
快訊／土石流狂瀉！　蘇花公路雙向中斷
快訊／78歲翁是「模範父親」　資格即刻取消
哽咽憶父「不知骨灰放哪」、母失智　柯文哲求交保：絕不會逃亡
悲劇後第一天放學...10警現場交管　小學生結隊跑步過馬路
快訊／三峽重大車禍3死12傷　交長18:00親上火線說明
三峽女學生亡…「ㄚ爸、ㄚ母」卡片惹淚！喊無敵愛妳：會好好生活
快訊／暴打女牙醫涉「殺人未遂」　洗牙男疑有共犯遭聲押禁見
三峽女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義地檢署綠能法令教育訓練　推廣公務員廉潔觀念

嘉義永慶高中赴新加坡教育之旅　體驗多元文化

夢想特調！金酒盃推高粱爆改經典雞尾酒　冠軍直通知名酒吧實習

印尼南方省議員首度訪台南　黃偉哲拋出教育農業雙合作願景

亞洲大學師生參訪嘉義地檢署　深入了解司法運作

每提1萬賺500...車手張望露餡　埔里偵查隊長埋伏當街逮捕

台南鯛香飄校園！　黃偉哲與學童共餐推廣在地漁產讚「營養又美味」

徵才博覽會金門大學登場！60家廠商提供1400職缺　媒合率達55%

旗袍愛心協會捐贈QCPR訓練模型　助基隆消防提升救護力

義剪走入病房　台東馬偕以行動支持病人重拾自信

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

嘉義地檢署綠能法令教育訓練　推廣公務員廉潔觀念

嘉義永慶高中赴新加坡教育之旅　體驗多元文化

夢想特調！金酒盃推高粱爆改經典雞尾酒　冠軍直通知名酒吧實習

印尼南方省議員首度訪台南　黃偉哲拋出教育農業雙合作願景

亞洲大學師生參訪嘉義地檢署　深入了解司法運作

每提1萬賺500...車手張望露餡　埔里偵查隊長埋伏當街逮捕

台南鯛香飄校園！　黃偉哲與學童共餐推廣在地漁產讚「營養又美味」

徵才博覽會金門大學登場！60家廠商提供1400職缺　媒合率達55%

旗袍愛心協會捐贈QCPR訓練模型　助基隆消防提升救護力

義剪走入病房　台東馬偕以行動支持病人重拾自信

嘉義地檢署綠能法令教育訓練　推廣公務員廉潔觀念

三峽死亡車禍釀3死12傷　唐綺陽痛批：是世界太瘋狂還是司法不彰？

壽山動物園遮蔭不足熱如烤箱　動物「曝曬進食」挨轟不人道

李芷霖遭爆偷吃人夫！閨蜜禾羽揭「索討舊愛6千萬」內幕　痛斥私密片外流

修杰楷聞「三峽車禍釀3死」嚴肅發聲　認了不敢點開：非常心疼！

到五星級飯店吃火鍋！勤美洲際「采月鍋品」　搶攻頂奢市場

麻疹疫苗放寬「45歲-59歲」可自費打　血清流病調查見抗體衰退

《沉重人生》319kg參賽者病逝　享年40歲

南韓總統大選提前開跑 　今起開放海外選民「不在籍投票」

賴清德成立「主權基金」　黃珊珊曝曾是柯文哲政見：歡迎繼續抄作業

【太幽默啦】傳授 #黃仁勳 長壽祕訣！ 104歲選手 #林友茂 回4字

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

空航技校友總會勳獎章交流展認養遺孤傳承軍魂

勤儉一生換來救命車！子女代捐救護車完成母親宏願

台南九份子銷售中心臨時屋起火23車44人急撲救！

企業善心捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

桃園大規模停水　市府開設應變中心

徵才博覽會金門大學登場　60家廠商提供1400職缺　媒合率達55%

賴清德就職周年！南投藍營街頭「叭賴下台」

屏東婦遭交友詐騙　對話全是簡體字

每提1萬賺500　埔里偵查隊長埋伏逮車手

台東男子獨攀加拿山失聯　警消搜尋今晨尋獲

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

更多熱門

相關新聞

移民署、陸委會、海基會訪視創業典範

移民署、陸委會、海基會訪視創業典範

移民署今（14）日偕同大陸委員會及海峽交流基金會等人，訪視在斗六市的拼布達人、土庫鎮的網路名店及北港鎮港點職人，他們都是以自身的奮鬥打拼開創出一片天地，展現新住民攜手為在地貢獻心力，助力地方創生的最佳典範，為此移民署邀集有關單位以實際行動，彰顯政府對新住民的重視與肯定。

新北8處躍進百大文化基地　深度漫遊藝文風景

新北8處躍進百大文化基地　深度漫遊藝文風景

新住民子女多元文化培育營　報名開跑　

新住民子女多元文化培育營　報名開跑　

印尼開齋節登場　展現桃園多元文化

印尼開齋節登場　展現桃園多元文化

永慶高中陳彥蓉　勇奪全國跆拳道冠軍

永慶高中陳彥蓉　勇奪全國跆拳道冠軍

關鍵字：

永慶高中國際交流多元文化溫暖愛心教育體驗青年志工

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

白白爆4年婚姻地獄！產後遭嗆沒價值

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

12歲女學生遭撞死！家屬相驗崩潰哭喊：小孩就這樣沒了

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面