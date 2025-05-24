倒數！南韓大選選情緊繃　李在明、金文洙支持率「差距不到10%」

▲南韓民調機構Realmeter調查共同民主黨候選人李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫的支持率。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日實施總統大選，距今已剩下不到2周。對此，南韓當地調查機構實施最新民調，儘管共同民主黨候選人李在明仍領先其他競爭對手，然而他與國民力量候選人金文洙的差距，已經縮減至不到10%，至於同樣是保守派出身的改革新黨候選人李俊錫則緊追在後，拉攏庶民與青年族群支持。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓當地知名民調機構Realmeter於22至23日，針對南韓全國18歲以上擁有投票權的成年男女1009人，實施總統大選民調，結果顯示李在明獲得46.6%的支持率、金文洙支持率為37.6%，至於改革新黨李俊錫則為10.4%，民調誤差範圍為±3.1%。

與前一次的民調（20至21日）相比，李在明支持率下跌1.5%、金文洙則下跌1%，反觀李俊錫則上升1%。

一旦總統大選成為進步派、保守派的「雙強對決」，則李在明支持率為51.1%、金文洙為43.9%；一旦李俊錫成為代表保守派競選的唯一新星，則在雙李對決中，李在明支持率為48.9%、李俊錫則為37.0%。

從進步派、保守派在南韓各地的傳統票倉進行分析。李在明在光州、全羅南北道等進步派傳統票倉的支持率為73.9%，在釜山、蔚山、慶尚南道支持率為50.2%，在大田、世宗、忠清南北道支持率為55.7%，然而在首都圈支持率呈下滑趨勢，首爾支持率僅33.4%（下跌11.6%）、仁川與京畿道為11.6%（下跌8.6%）。

至於代表現執政黨國民力量競選總統的金文洙，金文洙在被視為保守派傳統票倉的釜山、蔚山、慶尚北道支持率僅37.0%，比先前調查還下跌16.6個百分點，不過在首爾卻獲得47.2%的支持率，上升8.5個百分點，逐漸獲得首都圈選民支持。

另外，此次民調也針對「是否希望達到政黨輪替」進行訪問，結果顯示高達52.9%的選民支持共同民主黨等在野黨能夠上台執政，比上一次民調結果還下滑0.7個百分點，至於希望國民力量等保守派延續執政的選民則占40.8%，比起上次還微幅上升0.3個百分點。

Realmeter分析，「儘管依舊有過半選民希望達成政黨輪替，但與保守派支持者間的差距已逐漸縮減。共同民主黨的政黨支持率仍持續下滑，這與李在明的支持率下跌、李在明的失言風波、保守派集結支持勢力、電視政見辯論會有關。」