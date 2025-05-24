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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬　她笑稱：一天要接上百單

▲正在工作的沈文婷。（圖／翻攝自封面新聞）

▲正在工作的沈文婷。（圖／翻攝自封面新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

四川成都一名25歲的花店主理人沈文婷近日因自製的「小狗花束」，意外在網路上爆紅。沈文婷表示，靠著「小狗花束」平均一個月收入可達3萬元左右（人民幣，下同，約台幣12.5萬元），「一天要接上百單，時常忙不過來。」

▲爆紅的「小狗花束」。（圖／翻攝自小紅書）

▲爆紅的「小狗花束」。（圖／翻攝自小紅書）

據《封面新聞》報導，沈文婷的丈夫劉浩瀚表示，「我們在5月20號當天共接了300單訂單，因為忙不過來，拒絕了200單，小狗花束一單328元（約台幣1368元），是店裡最受歡迎的產品之一，其他產品定價從100到400元不等（約台幣417元至1668元）。

▲正在工作的沈文婷。（圖／翻攝自封面新聞）

▲沈文婷一天接單上限100單。（圖／翻攝自封面新聞）

沈文婷表示，大學時在成都農業科技職業學院學習園林工程技術，畢業後在成都一家植物租賃公司工作，因為一直喜歡花卉，去年，她在武侯區開了這家花卉店，丈夫劉浩瀚曾是吉他老師，沈文婷創業後，辭掉了工作全力支持她。

她介紹道，「小狗花束」算得上是自創的熱門商品，不僅節慶期間賣得很好，日常銷售也很不錯，靈感來自一次手作，自己很喜歡做手工，喜歡用毛線織出各種動物。

▲「小狗花束」剛開始便成為熱門商品。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲「小狗花束」剛開始便成為熱門商品。（圖／翻攝自小紅書，上同）

開花店後，她也到花藝學校上課，看到別人用花卉做出一些小動物，她便聯想到，可以做小貓、小狗、兔子等創意花束。為了給小狗營造出可愛的氛圍感，她還會用腮紅盤在花束的「小狗臉頰」上掃幾下。

這家店目前共有5個人，沈文婷和兩個花藝師製作花束，劉浩瀚負責日常打理，還有一個阿姨負責幫忙。日常接單的上限就在100單左右。

▲▼25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲每天都有人下單「小狗花束」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

夫妻二人也感慨，因為在網路上爆紅，今年以來，幾乎沒有休息，也接收了許多外地客人的諮詢。她表示，起初花束賣到了廣東，甚至香港，「出貨的時候，我們會用冰袋保護，但因為花束相對脆弱，堅持了一段時間後，花店決定專注成都本地的客人。」

因為花店發展得越來越好，沈文婷和劉浩瀚目前決定將花店搬遷到一個更大的店面，再透過招募花藝師，來解決目前人手不夠的問題。沈文婷說道，「想透過花束，把更多美好帶給大家。」

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