陸男搭地鐵鞋上「好大一個洞」疑偷拍　拍攝女孩遭網暴：怎不抓現行　

記者魏有德／綜合報導

成都一名女孩25日在搭乘地鐵時，發現站在隔壁的男生腳上的皮鞋似乎有點不對勁，仔細一看發現鞋頭有一個大洞，洞內疑似擺放針孔攝影機，便用手機拍下上傳網路，提醒網友注意。沒想到，女孩的一片好心卻遭到部分網友惡意攻擊，直指其作為是「造謠」、「誣陷」或「既然是偷拍，怎麼不報警抓現行？」在網路上引起正反輿論交鋒。

▲女孩拍下男子鞋頭前的大洞，裡面疑有一部針孔攝影鏡頭。（圖／翻攝微博，下同）

《新黃河》報導，4月25日，一名成都地鐵女乘客發佈視頻稱，其在乘坐2號線時疑似遭到一名陌生男乘客偷拍，男乘客鞋尖部位有疑似微型攝像頭物件，此事引發眾多網友關注。4月28日，成都地鐵回應稱，25日已組織百餘名工作人員巡查，未發現上述偷拍情況。

女孩當天疑似被偷拍後發文表示，「（鏡頭）正對我，我穿的裙子，我也是第一次遇到，確實無法確定是不是攝像頭，發出來只是希望如果是真的攝影頭，大家都注意安全，如果不是，那確實是我多慮了，他（偷拍者）發現我和朋友發現了，很快就下了車....。」

由於成都地鐵的回應，並未證實或否認女孩的說法，這讓發文的女孩受到部分網友惡意詆毀攻擊，認為她是「蹭流量」、「搏眼球」，製造對立和恐慌。

就在話題持續於網路延燒，支持和批評的聲音越聚越多之際，成都市公安局軌道公交分局今（29）日通報稱，迅速將違法行為人劉某（男，27歲）抓獲，經查，劉某為尋求刺激，在成都地鐵公共區域內，使用私自改裝的偷拍設備對女性乘客裙底進行偷拍供個人觀看，已被依法行政拘留。