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大陸 大陸焦點 特派現場

罹癌少年圓夢！　全班到醫院「陪拍畢業照」隔天離世：沒有遺憾了

記者張方瑀／綜合報導

中國四川省南充市一所醫院近日上演一幕令人動容的畫面，有一名年僅15歲的高中男學生，因罹患癌症住院，眼見病情日益惡化，最大的心願就是能與同學一起畢業。為了幫他完成這個願望，全班60多位同學特地步行近一公里，來到醫院陪他提前拍攝畢業照，畫面令人鼻酸，而男孩也在拍照隔天凌晨病重離世。

綜合陸媒報導，這名罹癌的男孩就讀於南充市儀隴縣某國中，去年確診罹患腫瘤後便休學治療，直到近日病況急轉直下。全班同學在17日上午自發準備板凳，從學校步行前往醫院，特地為男孩空出畢業照「C位」，六名男同學更合力推著他的病床走出病房，來到醫院廣場完成這場特別的合影。

▲▼四川高中生癌末 全班到醫院陪拍畢業照。（圖／翻攝自微博）

▲四川高中生癌末住院，全班到醫院陪拍畢業照。（圖／翻攝自微博）

從網路上流傳的影片可見，現場氣氛肅穆，學生們雖穿著校服，卻難掩悲傷神情。

拍攝結束後，同學們依依道別，將他推回病房。而就在隔天凌晨4點左右，男孩病情惡化過世，消息經家屬證實，親人悲痛欲絕，至今仍難以接受。

男孩的父親哽咽表示，這一切並非學校安排，而是同學們主動提出要來醫院與孩子拍畢業照，「老師說是自願的，但全班60多人全都來了，沒有一個缺席，沒有一個嫌棄他。」他感謝每一位孩子，「你們讓我兒子沒有遺憾。」

消息曝光後，不少網友也感動留言，「這才是學生該有的樣子」、「友情真的可以穿越生死」、「哭到不行，但也很溫暖」、「這是課本裡學不到的一課」、「願人間無癌，願孩子們都能健康長大」。

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