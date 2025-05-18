26歲正妹女醫師公開副業　自豪「下班撿回收」：賺得比醫院多

▲女子白天在一間醫院當復健科醫師，下班後陪著父母撿回收當副業。（圖／翻攝自微博／川游君）



圖文／CTWANT

現代社會什麽東西都漲，薪水卻很難有大幅成長，有越來越多人正職以外還會找副業補貼。最近大陸四川一名女子拍影片，介紹自己白天在醫院當醫師，下班後把撿回收當副業，遭不少網友嘲諷「撿破爛」；她完全不以為意，反而自豪這項生存技能「賺得比醫院多」。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，近期微博上有一段影片引起討論，一名疑似是醫師的正妹分享自己下班後的副業是撿回收，令不少網友納悶為何要去「撿破爛」；而當事人是來自四川成都的26歲熊姓女子，她自我介紹白天在當地一間私立醫院復健科當醫師，主要替住院的老年人做復健和功能鍛鍊，每天固定早上8點上班、下午5點半下班。

熊女證實自己下班後的確會去撿回收，因為父母就是開資源回收站，她認為「我多做一點他們就少做點，也學習了一項生存技能」；熊女進一步分享，家中的回收站主要收金屬類的回收物，種類挺多的，每天整理後分門別類再賣出，雖然有聘請工人，東西多到她都與父母工作到晚上9、10點才回家。

面對網路上的酸民，熊女反而自豪地說，醫院每個月薪資是4000元（約新台幣17000元），她幫忙家裡雖然沒薪水，但父母偶爾會給她零用錢，稱自己在回收站幫忙「賺得錢比醫院多」，更直言「能賺錢，有什麽好介意的」。

有人認為熊女撿破爛很髒又不衛生，她也認真解釋，金屬類回收品不會髒，只是會有一些鐵鏽黏在衣服上，不太影響身體；熊女也說，近年在醫院和回收站兩份工作間轉換，她適應調節得很好。另外又有網友認為熊女想當網紅，才PO出影片引起討論，她也正面回應只是記錄日常，且自己從2020年早就開始分享回收站的相關影片。

延伸閱讀

▸ 大S是家人守護者！許雅鈞妹憶生前暖舉「連小S婆家都顧到」

▸ 只因1顆藥…名醫蘇一峰挨告殺人未遂「結果出爐」 本人揭心聲：人生解鎖

▸ 原始連結