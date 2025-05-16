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26歲正妹康復師「副業撿回收」　她開心直呼：賺的比醫院多

▲熊小姐。（圖／翻攝自微博）

▲熊小姐是一名私立醫院的康復師。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川成都一名26歲的康復師熊小姐近日分享副業「撿回收」，在網上引起熱議。熊小姐表示，平時白天就是在醫院當康復師，下班後去父母開的回收場，幫忙撿回收、分類回收，「賺的比醫院還多。」

據《瀟湘晨報》報導，熊小姐表示，白天她是成都一家私立醫院康復師，為住院的老年人做康復治療，每天早上八點上班，下午五點半下班，下班後就去父母開的回收站幫忙，「我多做點父母就少幹點，我這樣也算是多學習了一項技能。」

▲熊小姐平時傍晚五點半從醫院下班。（圖／翻攝自微博）

▲熊小姐平時傍晚五點半從醫院下班。（圖／翻攝自微博）

她說道，家裡的回收站主要收金屬類的廢棄物，「金屬廢棄物分類挺多，每天要理貨，把每個種類分好堆起來，再賣出去，我還要搬貨，自己手臂上都長出肌肉了，回收站除我們一家外，還有兩個工人，負責操作機器，我每天都幫忙到10點，再和父母一起回家。」

熊小姐表示，自己從小學就開始給父母幫忙，長大後也不排斥，「能賺錢，有什麼好介意的，醫院一個月的薪水是4000元（人民幣，下同），在回收站賺的錢比醫院多。」

▲熊小姐在回收站工作的樣子。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼26歲正妹康復師副業撿回收。（圖／翻攝自微博）

▲▼26歲正妹康復師副業撿回收。（圖／翻攝自微博）

▲熊小姐在回收站工作的樣子。（圖／翻攝自微博，上同）

她還表示，她在學校學習的是復健治療專業，畢業後進入醫院，已經四年了，「在醫院時，自己也很注意個人衛生，回家後又是另一副樣子，不過回收金屬並不髒，只是會有些鐵鏽黏在衣服上，身上並不髒，醫院和回收站這兩份工作的轉換，我調節得很好。」

有網友質疑，熊小姐是故意擺拍，為了賺流量。熊小姐對此否認，並表示，自己只是記錄日常，而且她從2020年就開始上傳回收站的影片了。

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