78歲男肇事！律師曝「1關鍵」保險恐怕不賠：受害者要積極參與訴訟

▲台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市中正區重慶南路一段昨（23）日下午發生嚴重事故，78歲邱男無照肇事，導致8人受傷。律師何孟臨指出，可能有很多人在猜，「這麼好的車應該有保險吧」，但邱男「無照駕駛」，很有可能代表著「保險公司一毛不賠」，唯一能賠的，恐怕只有強制險。

何孟臨在臉書粉專「朔風法律 N.W.Lawyer / 何孟臨律師」上發文表示，昨天的車禍「保險？不賠？賠？誰來賠？」他推測，很多人看到車款可能會心想著，「這麼好的車應該有保險吧？」但他直言「很抱歉，他是無照駕駛」，大部分的任意險保單條款會寫「若違反《道路交通管理處罰條例 》第21條（無照駕駛）等規定，保險公司不予理賠」。

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何孟臨指出，這句話的意思是，即使這台車有買任意險，但只要是「無照駕駛」，保險公司就不賠，唯一能賠的，可能就只剩下強制險，「而強制險『只』理賠醫療與失能，被撞的公車、特斯拉都是營業車，財產損失、精神慰撫、營業損害？完全不賠」，換言之，「你想要嗎？自己來跟我要吧」。

何孟臨接著說，這台車是誰讓78歲男子開的？就他的經驗來看，高齡的無照駕駛者通常不會自己買車，很可能是親友買給他或者借他開的，「那這些明知道對方無照，卻還把車給他開的人，也要負賠償責任」。

何孟臨進一步指出，根據《民法》第184條，借車的人「明知」對方無照，卻將車交付駕駛，「對於駕駛人可能會衍生交通事故，絕對是有『預見可能性』，因此極高機率符合過失要件，而構成侵權行為損害賠償責任」。

何孟臨也提到，在實務中，刑事訴訟只會針對肇事者處理偵查，借用人原則上不會有過失傷害的問題，所以不會被起訴，換言之，起訴書或附帶民事求償，原則上都不會有這個借用人，「因此受害者一定要主動參與偵查，才能知悉掌握車輛是否有借用的可能，未來才能同步對『提供車輛者』提出民事求償」。

何孟臨最後也建議，受害者及家屬務必要「積極參與」訴訟，這次事件是無照駕駛，一定要知道車輛是誰的，「未來才能有辦法進行假扣押、假處分，不要等人走了、財產轉了，什麼都來不及了」。

本文經「朔風法律 N.W.Lawyer / 何孟臨律師」授權引用