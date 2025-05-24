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社會 社會焦點 保障人權

台中24歲男高速猛撞！外送員噴飛恐怖畫面曝　車上搜出K他命

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區昨日（23日）中午發生一起嚴重車禍，一名蔡男開車先擦撞路邊一輛轎車，又往前方一名賴姓女外送員猛撞，導致賴女被撞飛，機車零件散落一地，蔡男車輛撞上路桿才停下，雙雙被送醫，但蔡男車上被搜出K他命，目前已採尿送驗，初步先朝過失傷害偵辦，若體內有毒品反應，將再依法送辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼台中北屯昨日中午傳出一名蔡男駕車猛撞外送員，車上搜出毒品。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

附近監視器畫面拍下，賴女原本騎乘在外線車道，蔡男直接從後方高速追撞，導致賴女連人帶車摔倒，車上物品全數散落，車輛機件、外送箱散落馬路。

後方另台轎車的行車紀錄器拍下，目擊駕駛才在討論，怎麼有一聲「碰」的聲響，就看見蔡男車輛從右方高速往前衝，直直撞上賴女，嚇得趕緊說「打電話、打電話！」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼警消昨日到場，趕緊佈水線把蔡男車頭降溫。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

第五警分局說，該案發生在北屯區軍功路一段，昨日11時許，蔡男（29歲）駕駛轎車沿軍功路外側車道直行，碰撞路邊停放之自小客車後，再往前碰撞賴女（61歲）騎士，蔡男及賴女全身多處擦挫傷，由119送醫救治，蔡男受傷無法吹氣，經檢察官同意抽血檢驗，無酒精反應，另賴女酒測值為0，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判。

此外本案蔡男轎車經同意搜索，在車內查獲毒品K他命，全案先朝過失傷害罪偵辦，待蔡男出院及毒品、尿液鑑驗結果確認後，再行依公共危險之施用毒品致不能安全駕駛、毒品等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲蔡男先撞上一輛停放路邊的休旅車。（圖／民眾提供）

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