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78歲肇事男是董座！網挖出公司「怒刷1星」：不要脫產喔

▲▼ 邱姓男子闖紅燈暴衝釀5車連環撞，造成8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲邱男其實是某貿易公司的董事長，登記資本額近2億。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市中正區重慶南路一段昨（23）日下午發生嚴重事故，一輛黑車闖紅燈、高速闖過路口，導致8人受傷。肇事的78歲邱男其實是某貿易公司的董事長，登記資本額近2億，如今就有不少網友在Google評論上刷1星，藉此表達不滿。

警方調查，78歲邱男昨日下午2時許，開著黑色轎車行經北市中正區重慶南路一段，豈料他卻突然暴衝，不僅闖紅燈，還撞上等紅燈的公車、3台自小客車，並波及2台機車和一名行人，導致8人受傷。而邱男其實是某貿易公司的董事長，登記資本額近2億。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲網友刷1星。（圖／翻攝自Google評論）

就有網友挖出邱男的公司名稱，並在Google評論上刷1星，「別人的命不是命，不把人命看在眼裡的人，有國際駕駛又怎樣」、「危險駕駛=恐怖攻擊」、「沒駕照還敢開車喔？我沒駕照可以錄取我上班嗎？太邱了」、「無照違規撞人累犯董事長」、「不要脫產喔！我們都知道你很有錢喔」、「無照還這樣開車啊，年紀都那麼大了，開很快，記得要賠錢給人家」。

另外，本站昨報導「78歲董座猛撞釀8傷！妻稱『丈夫有國際駕照』：台灣的太難考沒去考」，邱姓駕駛的妻子表示，丈夫曾到美國留學，其實有國際駕照，但返台後覺得台灣的駕照太難考了，所以沒有去考。

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