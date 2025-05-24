台灣每年30萬件「無照違規」　王婉諭批：罰緩＋吊扣牌照不痛不癢

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者李姿慧攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市一名78歲邱姓男子昨（23日）駕車行經重慶南路一段與襄陽路口時，因闖紅燈導致嚴重車禍，進而造成8名無辜的路人受傷，經查該男甚至是「無照駕駛」累犯。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，台灣每年有30萬件無照駕駛的違規，其中75％甚至是累犯，然而，僅有罰鍰與吊扣牌照處分根本不痛不癢。

王婉諭提到，台北市重慶南路昨日發生一場嚴重車禍，影片非常驚悚，一部闖紅燈的車輛完全沒減速，直接撞上前方等紅燈的車輛，造成8人受傷，而且如果不是過馬路的行人及時閃避，可能會造成嚴重的傷亡。

這起事件，讓王婉諭感到最詫異的是，開車的邱姓駕駛被警方查出，這輩子「根本就沒有」考過駕照，而且，他之前有4度交通違規紀錄，其中2次就是無照駕駛。

王婉諭痛批，代表身為公司董座的邱姓駕駛，已經無照開著公司的車上路不知道有幾十年的時間，期間多次被抓，卻一點悔改、收斂的意思都沒有，這種人自私到了極點，根本就是道路上移動的未爆彈。

此外，王婉諭指出，台灣每年有5萬件無照駕駛事故，造成 700 人死亡、7 萬人受傷，其中高齡者無照駕駛，造成近200人死亡，萬人受傷，被取締的違規數每年有30萬件，其中75%是累犯。

為什麼這些人可以看似有恃無恐？王婉諭認為，因為在台灣，無照駕駛只要繳交6000至2萬4000元的罰鍰，吊扣牌照1個月，累犯最多也只要被吊扣6個月，也難怪這位董事長會是這樣的心態。

王婉諭點出，在英國、美國、德國、日本針對無照駕駛都是刑法伺候，甚至還有乘客的連坐罰，但在台灣人，這些人卻可以一犯再犯、不痛不癢。她進一步表示，從三峽車禍之後，大家一直在談駕照回訓、高齡駕照的制度，但如果有人連駕照都不考，那再完整的駕訓制度也是形同虛設。

最後，王婉諭不禁感慨，也難怪國際媒體CNN會說台灣是行人地獄，因為走在路上遵守交通規則根本就不夠，台灣人還要隨時具備「非凡的武功、超乎常人的感知」才能躲過這種飛來橫禍，在台灣當行人，根本就是拿命在賭。