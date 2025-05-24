▲台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市中正區重慶南路一段23日下午發生嚴重事故，一輛黑車闖紅燈、高速闖過路口，導致8人受傷。事後傳出78歲的邱姓駕駛根本沒有台灣駕照，而時代力量黨主席王婉諭得知邱男妻子說的2句話後，也忍不住直呼「會不會太誇張？」

警方調查，78歲邱男昨日下午2時許，開著黑色轎車行經北市中正區重慶南路一段，豈料他卻突然暴衝，不僅闖紅燈，還撞上等紅燈的公車、3台自小客車，並波及2台機車和一名行人，導致8人受傷。

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本站昨報導「78歲董座猛撞釀8傷！妻稱『丈夫有國際駕照』：台灣的太難考沒去考」，邱姓駕駛的妻子表示，丈夫曾到美國留學，其實有國際駕照，但返台後覺得台灣的駕照太難考了，所以沒有去考。

王婉諭就在Threads上發文轉述邱男妻子的受訪內容，「我先生多年前於美國留學，擁有國際駕照，只是回台一直沒有換發」、「沒有特別去考駕照，是因為台灣駕照比較難考」。

王婉諭對此不禁直呼，這兩句話可以吐槽的點實在太多了，「請問他留學都是多少年前的事情了，至今還沒有台灣駕照會不會太誇張？」接著又問「台灣駕照比較難考，你確定？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「最近肇事者的太太不斷刷新大家三觀」、「表達歉意很困難嗎，他們的世界沒有禮義廉恥，是嗎」、「美國留學的素質？還是根本就是在裝傻」、「『台灣駕照比較難考』講出來不覺得好笑嗎」、「在美國開車也不能這樣闖紅燈啊」。