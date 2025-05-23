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台電嘉義區處支持龍舟賽事　企業力量展現地方關懷

▲▼ 結合企業力量與在地傳統 台電嘉義區處支持東石龍舟賽事務 。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）

▲▼ 台電嘉義區處由處長許墩貴及常務理事林盈年親自率隊，捐贈支持東石龍舟賽事務 。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應地方傳統節慶活動，展現企業關懷與在地連結，台灣電力公司嘉義區營業處今（23）日由處長許墩貴及常務理事林盈年親自率隊，特別捐贈東石鄉公所「114年嘉義縣第39屆龍舟競賽活動」所需之終點裁判用運動攝影機及工作人員遮陽帽，實際行動支持地方文化傳承與活動順利舉行。

▲▼ 結合企業力量與在地傳統 台電嘉義區處支持東石龍舟賽事務 。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）


嘉義縣東石鄉龍舟賽為地區每年端午節期間的重要慶典之一，不僅深具歷史意義，也凝聚了鄉親情感與社區向心力，並吸引許多遊客前來觀賽，成為地方觀光亮點。今年賽事預定於端午連假期間在東石漁人碼頭舉行，預計參賽隊伍與觀眾人數眾多，主辦單位特別加強終點判決設備與現場工作環境，以提升活動品質與效率。台電嘉義區處本次捐贈的運動攝影機，具備高解析錄影與慢動作回放功能，有助裁判精準判定龍舟競賽名次，也另外捐贈遮陽帽，將提供現場多位執勤人員使用，有效減緩長時間曝曬造成的健康負擔，提升整體工作安全與舒適度。


台電嘉義區處表示，台電公司長期秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，除致力於穩定供電、推動綠能轉型外，更重視企業社會責任的實踐。透過參與並支持在地文化與社區活動，盼能與地方建立長遠且深厚的合作關係，共同營造友善、永續的生活環境。透過此次捐贈行動，不僅為地方活動增添實質助力，也體現企業善盡社會責任的積極作為，為傳統文化注入現代化資源，讓地方節慶在延續中持續發光發熱。

▲▼ 結合企業力量與在地傳統 台電嘉義區處支持東石龍舟賽事務 。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）


東石鄉公所對台電的捐助表達誠摯感謝，指出企業界的積極參與，不僅提升了活動專業度與執行效能，也讓鄉民感受到企業對地方的用心與支持，期待未來能持續深化合作，共同為鄉鎮發展注入更多正面能量。


「嘉義縣第39屆龍舟賽」將於端午節前夕在東石漁人碼頭隆重登場，屆時將匯集來自縣內外的龍舟好手競技，現場也規劃豐富的文創市集與傳統表演，歡迎民眾踴躍參與，一同感受節慶熱情與在地魅力。

 
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