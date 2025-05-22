興達燃煤機組運轉　台電否認「偷偷來」：備轉容量不足8%可啟動

▲台電董事長曾文生出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

核三廠2號機除役後，台灣正式進入非核家園，不過位於高雄的興達電廠3、4號燃煤機組近日連3天開機，遭外界質疑電力不足、偷開機。對此，台電董事長曾文生（22日）說，依過去環評的規範，當備轉容量率不足8%時可以啟動，「絕對沒有偷開機組這件事，用偷開機組來形容台電是非常不公平的事情」。

針對外界質疑興達電廠「偷偷」啟用部分機組發電，台電董事長曾文生說，在環評的決議裡，清楚載明興達電廠3號機除役時間是在今年底，4號機除役時間是在2026年底，所以這2部是尚未除役的機組。當時為了要環境友善，有承諾在備轉容量率有可能在8%以下時，可以啟動。

曾文生強調，台電一向就是依照這個規範在啟動，同時也要說明，這兩部機組到今年5月，啟動的時間非常有限。

曾文生表示，台電所有的機組併聯發電，在台電的公開網站上都有呈現，「所以不會有偷偷來這件事，絕對沒有偷開機組這件事」，用偷開機組來形容台電是非常不公平的事情，資訊是公開呈現在網站上，同時是符合法律相關規範做機組的啟停。

環境部長彭啓明也補充，興達電廠108年的環評承諾是備轉容量低於8%時可以啟用3、4號燃煤機組，沒有違反環評的承諾。