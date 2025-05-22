否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

▲台電董事長曾文生出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

核三廠二號機除役後，國內發電狀況備受關注，台中市長盧秀燕指中火因此火力全開，今（22日）特地北上出席行政院會反映此事。對此，台電董事長曾文生說，火力全開或是夜間加開是把因果順序顛倒，台灣這幾年推廣再生能源，在白天有光電，所以火力機組需要發電的量比較少，在夜間時才會開始提載，其實發電的就一天24小時來講，全載的時間是下降，「並不是在火力全開」。

曾文生說，台中火力發電廠原來在最高峰的燃煤量是1800萬噸，在去年總用煤量1187萬噸，已經跌破1200萬噸，減煤量超過3分之1；空污排放減少的成效更大，減少了8成的空污量，減少燃煤同時也空污防治設施減少空污。

至於火力全開或是夜間加開，曾文生說明，這事情是把因果順序顛倒， 台灣因為這幾年再生能源的推廣，在白天有光電，所以火力機組需要發電的量比較少，在夜間時才會開始提載，其實發電的就一天24小時來講，全載的時間是下降，「並不是在火力全開」。

曾文生強調，台中火力發電廠有10部機組，從6年前開始最高就只開9部，空污季的時候開7部，所以一直都是在減量中。他指出，過去8、9年來的成果，都是台電努力改善或用其他替代能源所做出來的成果，不是簡單講一句話就可以解決的。

曾文生表示，台灣的空氣污染源不只有火力電廠，今天恰好環境部長也在，「台灣電力公司應該是過去這8、9年來，固定污染源減量減得最多的企業」，空氣污染的防治有非常多面向的工作需要做，各層級的行政機關也都有他們應盡的義務，如果社會關心空氣污染，各個污染源的減量，各自努力的成果如何，應該要拿出來檢驗，相對公平。

曾文生強調，台電公司供電、支持台灣的民生用電與經濟發展，並不是為了賺錢為目的。在此前提下，台電公司依然做了固定污染源減量非常龐大的減量工作，「各級環保機關是不是可以給台電一點公道？誰是過去這段時間以來固定污染源裡面減量減最多的？」

發言人李慧芝提到，政府的能源政策現在正進行第二次能源轉型，包括多元綠能、深度節能還有先進儲能，這都是正在前進的方向，這也是院長所揭示的，接下來院長也能諾在2026年時，多元綠能可以達到20%，這是要完成的目標。