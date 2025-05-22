移動污染源已超過固定污染源　彭啓明：少說「用肺發電」

▲環境部長彭啓明出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

核三廠二號機除役後，國內發電狀況、備載容量受到關注，台中市長盧秀燕指中火因此火力全開，今（22日）特地北上出席行政院會反映此事。對此，台電董事長曾文生說，台中火力發電廠已減煤超過3分之1、空污排放也減少了8成，發電機組的啟動也在減量中。環境部長彭啓明則說，汽機車加起來的空污比固定污染源多很多，希望「用肺發電」這樣的名詞可以少用。

曾文生說，台中火力發電廠原來在最高峰的燃煤量是1800萬噸，在去年總用煤量1187萬噸，已經跌破1200萬噸，減煤量超過3分之1；空污排放減少的成效更大，減少了8成的空污量，減少燃煤同時也空污防治設施減少空污。

至於火力全開或是夜間加開，曾文生說明，這事情是把因果順序顛倒， 台灣因為這幾年再生能源的推廣，在白天有光電，所以火力機組需要發電的量比較少，在夜間時才會開始提載，其實發電的就一天24小時來講，全載的時間是下降。

曾文生強調，台中火力發電廠有10部機組，從6年前開始最高就只開9部，空污季的時候開7部，所以一直都是在減量中。他指出，過去8、9年來的成果，都是台電努力改善或用其他替代能源所做出來的成果，不是簡單講一句話就可以解決的。

曾文生表示，台灣的空氣污染源不只有火力電廠，今天恰好環境部長也在，「台灣電力公司應該是過去這8、9年來，固定污染源減量減得最多的企業」，空氣污染的防治有非常多面向的工作需要做，各層級的行政機關也都有他們應盡的義務，如果社會關心空氣污染，各個污染源的減量，各自努力的成果如何，應該要拿出來檢驗，相對公平。

曾文生強調，台電公司供電、支持台灣的民生用電與經濟發展，並不是為了賺錢為目的。在此前提下，台電公司依然做了固定污染源減量非常龐大的減量工作，「各級環保機關是不是可以給台電一點公道？誰是過去這段時間以來固定污染源裡面減量減最多的？」

▲台電董事長曾文生出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



發言人李慧芝提到，政府的能源政策現在正進行第二次能源轉型，包括多元綠能、深度節能還有先進儲能，這都是正在前進的方向，這也是院長所揭示的，接下來院長也能諾在2026年時，多元綠能可以達到20%，這是要完成的目標。

環境部長彭啓明說，台灣的空氣品質的來源，移動污染源已經超過固定污染源，也就是說汽機車加起來比固定污染源多很多。

彭啓明提到，台灣的PM2.5去年已經降到12.8，在2013年時全台灣的PM2.5平均是24。過去幾年其實也發現已經到達深水區，如果要繼續往下降，絕對不是只靠固定污染源，還有包含很多污染源，全民都要一起努力做改變，才有辦法更好。

「淨零有各行各業的轉型，包含交通、各種農業轉型，台灣預計2030年PM2.5可以到達10，2035年可以到達8。」彭啓明表示，台灣的空氣品質在亞洲僅次於日本，日本PM2.5的年平均不到10，韓國大概是17，台灣是12.8，中國大陸是接近30，「所以基本上，希望『用肺發電』這樣的名詞可以少用」。

彭啓明指出，環境部最近一直在推的空污影響其實來源很多，甚至很多婦女得到肺腺癌，可能是家中的生活習慣影響，這環境部未來會努力處理。