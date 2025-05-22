半夜施工還停電6小時！彰化人怒了　台電：縮短為2hrs

▲台電將於25日在花壇鄉進行深夜停電施工。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台電彰化區營業處原訂於25日凌晨零點至清晨6點，在花壇鄉進行供電設備拆除及線路強化工程，預計停電6小時，影響914戶居民。由於近日高溫炎熱，民眾收到通知紛紛大炸鍋，怒轟「半夜停電是要熱到不能睡」面對反彈聲浪，台電今(22日)上午緊急調整施工策略，強調將以「人員安全與優先復電」為原則，力拚提前於凌晨2至3點恢復供電。

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▲台電將於25日在花壇鄉進行深夜停電施工。（圖／ETtoday資料照）

台電對此說明，此次工程範圍涵蓋花壇鄉金墩街與中山路路口，主要進行高壓線路改善與老舊設備更新。選擇凌晨施工是基於三大原因，一是白天車流量大，大型工程車進駐恐加劇交通壅塞；二是避免影響鄰近工廠日間作業；三是降低對營業場所的衝擊。

▲台電將於25日在花壇鄉進行深夜停電施工。（圖／ETtoday資料照）

鄉民抱怨，彰化連日高溫炎熱，夏天夜間沒冷氣根本無法入睡，面對鄉民頻頻反彈，台電彰化區營業處立即提出補救方案，施工團隊將提前於深夜10點進場，先行完成前置作業，並優先處理關鍵高壓主幹線，以縮短停電時程。原本預計的6小時工程，可望縮短至2至3小時，若進度順利，最快凌晨2點即可復電，造成不便，請民眾見諒。