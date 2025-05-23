從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

▲▼書摘,刺青,同志,同性婚姻,時報出版。（圖／取自免費圖庫pexels）

作者：梨

●精選書摘

自序 刺青是件壞事嗎？也許只是記錄下來

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在二○一七年三月，我接觸了刺青行業，在刺青生涯中遇過各式各樣，形形色色的人們，聽他們分享著自己的故事，這次我想藉由這本書一一分享讓你們知道。

我從未想過刺青師這份工作，可以讓我編輯成一本書，在我人生中，真的是意料之外，我一直都是不擅長文字敘述的人，小時候連自我介紹，和寫我的夢想都需要大半天才能下筆。

在日常生活中，要跟他人表達自己的想法，這件事對我來說困難重重，反而我在幫客人刺青的過程中，我卻可以順暢地描述我自己的故事。

聽著客人的分享，有難過也有悲傷，有期望也有失望，有無私的關愛和樸實的快樂，有時候跟客人講到會一起默默流淚，有時候陪著客人一起氣憤，每當回想起這些畫面，我覺得感觸很深，因為彼此的情緒會從傷痛慢慢堆疊成愛，有滿滿的愛圍繞著我們。

在這七年裡，我累積許多的故事，有感人肺腑，有笑到流淚，有自我勉勵，有寬容的愛，這所有的聊天內容，我深刻的記在腦海，在寫這本書時，我想傳達給你們，這世界上有許多跟你一樣或不ㄧ樣，但他們依然不間斷地慢慢往前行，刺青是一種記錄當下的方式，可以變成回憶，可以勉勵自己，可以永留心中，我們一起看看屬於他們的故事吧！

一起刺下結婚戒

在二○二五年 二月十五日是幸福的日子。

我遇到了兩對準備要登記結婚的新婚夫妻，

我先來介紹第一對，他們一起走上來時穿著情侶裝。

看得出來他們的興奮感，

走進工作室時，老婆自然的走在我面前。

決定刺青的大小和圖樣，

老公一切都順從老婆，彼此尊重對方的決定。

我開頭就問：「你們是怎麼認識的？」

老婆說：「我們去年九月在交友軟體認識後，很快速的我們就交往了。」

我開始算時間，現在是二月份，你們這樣算是閃婚！

我還在震驚中，老婆就說：「感覺對了，就不顧一切。」

我又問：「那你們有同居過了嗎？」

老婆說：「有啊，我們在一起不久後，就嘗試同居，

同居過後，沒有任何爭執與不愉快。」

我說：「那雙方家長？」

他們異口同聲說：「都同意，祝福我們。」

我又好奇的問：「那你們蠻年輕的，有想要生小孩嗎？」

他們又異口同聲說：「不要！」

老婆說：「我們曾經在外面看著陌生人帶小孩，

心裡想著要犧牲多少自己的時間，

連吃火鍋的時間都沒有，這樣真的不行，我們還想兩人世界一陣子。」

我點頭如搗蒜的說：「合理！合理！趁有時間闖闖看世界是好事。」

每個人想法不一樣，所以我都贊同，在一起彼此能開心最重要。

那你們怎麼會想要結婚戒用刺青的方式記錄下來。

老婆說：「因為我們彼此手上都不戴飾品，

我又很容易把小東西用不見，

我們一起討論出的方法就是『刺青』，

會永留在手上，也不害怕遺失。」

聊著聊著也快幫他們刺完刺青，

他們看著彼此在無名指上的戒指刺青。

不約而同的看著彼此微笑，

當下覺得這一刻好幸運也好幸福。

很巧的是，當天晚上也有預約一對要刺無名指戒指的夫妻，

期待與他們相見，時間越來越接近，

我興奮的迎接他們到來，

從樓梯間隱約看到是同志伴侶，

還沒正面看到他們時，

當下的片刻，已經讓人感動。

同志婚姻，往往比一般人想像得還要辛苦。

那是一條需要經歷無數溝通與家庭革命的路，

只有彼此攜手，才能找到真正的平衡。

我還沒見到他們，就已經在腦海裡想了好多。

當他們坐下的那一刻，我忍不住脫口而出：

「你們是要登記結婚了嗎？」

老婆說：「對呀，我們想先來刺對戒，八月就要登記了。」

我一聽，馬上被感動得一塌糊塗：「齁呦！太感人了啦！」

我沒立刻聊刺青，而是直接問：「你們雙方父母呢？」

對我來說，這是同志伴侶最重要、也是最難跨越的一道關卡。

老婆笑著說：「我們其實很順利耶，而且是我跟另一半求婚的。」

老婆說求婚前，她特別挑了一天，看到媽媽坐在沙發上，她走過去，

坐在媽媽身邊，認真地看著媽媽的眼睛說：「媽，我要結婚了。」

那一刻，媽媽愣住了。

因為在她的印象裡，我一直是不婚主義者，怎麼突然有天說：「要結婚了。」

媽媽沒說什麼，只是默默走進房間，讓自己冷靜一下。

幾天後，又跟媽媽說：

「你不要覺得你會失去一個女兒，妳是多了一位女兒。

你可以放心，我會為我的選擇負責。」

老公也接著說：「她求婚的時候，我還站在門口嚇傻了，

站了好久才反應過來。其實我心裡是充滿激動的，

我們終於可以邁入人生下一個階段『結婚』，所以我馬上答應了她。」

「沒多久，我也回家跟爸媽說我要結婚了，他們當下的表情很奇妙……」

他笑了笑說，

「他們只是對我微笑，一句話也沒說，但那種微笑不失禮貌，

我也就當作，他們答應了。」

我接著問：「那你們登記的日子確定了嗎？」

她們異口同聲說：「我們從在一起的那天開始，就約定好要五週年的這一天，

我們要登記結婚。」

我問：「是哪一天？」

她們異口同聲答：「八月十四日。」

我愣住了。那天，剛好也是我跟女朋友在一起的日子，一模一樣。

我笑著說：「這是什麼神奇的緣分啊！」

能認識你們，真的是我的幸運。

我們約定好，每年的這一天，一起彼此祝福對方，

這是我默默許下的約定，也是對愛最溫柔的見證。

★本文經時報出版授權，摘自《紋青：不只是刺青，從相遇到療癒(限量贈送 作者親自設計紋身貼紙)》