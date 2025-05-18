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追求幸福反而「人生充滿遺憾」！心理師顛覆：冒險才能內在富裕

▲▼單身，正妹，聽音樂，喝咖啡。（圖／CFP）

▲心理學家提出顛覆觀點，追求「幸福」會讓人陷入舒適圈，造就充滿遺憾且空虛的人生。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

人生追求「幸福」與「意義」，幾乎每個人認同的標準答案；不過心理學家大石繁宏提出顛覆觀點，一味追求這兩件事，反而容易陷入舒適圈而「充滿遺憾」。他以「內在富裕」的新概念，強調圓滿的人生來自於不斷探索、擁抱挑戰、冒險，累積各種獨特的經驗與故事。

國際知名心理學家大石繁宏指出，過去對「美好人生」的討論，多半是穩定與安適，也把重點放目的」、「快樂」、「幸福與意義」方面。不過他發現，追求這些帶來的滿足感，往往讓人停留在舒適圈，錯過探索新事物的勇氣，造就出一個「有遺憾的人生」。

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如同大石的父親，選擇追隨歷代祖先的腳步，留在日本的山間小鎮，把家人的需求置於自己之上；然而，大石獲獎的研究報告指出，「人常為做過的事後悔，但當時間拉長，人更會為自己沒做的事感到遺憾。當我們擁有愈多有趣的經驗和故事，內在就愈富裕。」

他將這個顛覆觀點寫成書《內在富裕》，強調真正圓滿的人生，來自於不斷探索、擁抱挑戰、冒險，累積各種獨特的經驗與故事。

他也補充，內在富裕不是與他人比較，而是讓自己的生命故事變得獨一無二，「重要的不僅是目的地，更包含了過程，從新體驗和新知識中找到價值，能讓我們過上一個較少遺憾的人生。」

▲▼國際知名心理學家大石繁宏提出「內在富裕」觀點，新書已由時報出版發行。（圖／時報出版）

▲國際心理學家大石繁宏提出「內在富裕」觀點，新書由時報出版發行。（圖／時報出版）

他在書中提出幾個具體方法，陪伴讀者達到「內在富裕」：

●在工作上保持玩心

對很多奧運、運動選手來說，毫秒之差或一個小失誤，足以讓4年的努力付諸流水，這樣的高壓讓他們難以保持玩心，進而衍生心理健康問題。而大谷翔平在2022年球季一度表現不理想，在揮棒落空走回休息區時，替球棒進行了CPR（心肺復甦），用幽默感來面對低潮，有助於從谷低反彈，維持表現。

另一項研究顯示，在專精一個領域前，先探索過其他多領域的人，雖然達到巔峰的時間較晚，但成就更高，更神奇的是，他們也較不容易產生倦怠。

●在生活上保持玩心

生活在什麼事都要排入日程、高度照表操課的時代，研究指出「即興活動」除了可以凝聚團隊的向心力，也能為個人創造印象深刻的回憶。有趣的經歷，經常都是一時興起做的事。如果你不是天生隨性的人，不妨交個像《慾望城市》莎曼珊的人當朋友。

●擁抱探索的樂趣

人們普遍喜歡「變化」這個概念，但實際上卻傾向選擇同樣的老事物。當我們身處在陌生的新環境，保守心態更是會全力發揮，促使我們去向熟悉的事物靠攏，這也是我們為何到了一個新國家或新城市，會覺得星巴克特別親切。若是能克服心理上的偏誤，轉而擁抱探索的樂趣，我們還能收穫幾個意外的獎賞：創造力、新經驗帶來的智慧。

●擁抱手作的樂趣

把例行性工作（例如打掃）外包，可以增加幸福感，也不會減損內在富裕的程度；但把有挑戰性的事情（例如打造花園露台）外包，內在富裕就是機會成本。找人代勞做某件事之前，問問自己：如果自己動手，會不會因此多個有趣的故事可以說？

●進入書本、電影、藝術的多元世界

書本與電影能讓我們在一小時內就體驗到濃烈的悲與喜，藝術則能讓我們一窺創作者眼中的不同世界。要達到內在富裕的藝文體驗，通常需要具備三項條件：一是能讓你專注到進入其中世界；二是能讓你難忘到留在記憶裡；三是具備某種複雜性，最終改變你的觀點。

《內在富裕》新書上市後，獲得多位心理學家、作家、教育者推薦，認為不僅提供心理學的新視角，更是人生規劃的「破局」選項。如今書籍也在台灣發行繁體出文版，由時報出版發行。

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