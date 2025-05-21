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曾經沒人愛、被遺棄　她學會了這件事後人生開始改變

▲▼時報出版,書摘,靈性,內在小孩,療癒,未來。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲現在的你感覺無能為力嗎？不妨向未來的自己借點力，相信自己總有一天會到達那個想要的未來。（圖／取自免費圖庫pexels）

作者：Ruowen Huang

●精選書摘

其實我一直以來都相信，與其一味地等待他人的救贖，不如學會找回自己的力量。 因為在成長過程中，無論我們經歷了什麼，自己才是最不離不棄的陪伴者。人們之所以看不到未來，最主要的原因是不相信自己，只把目光放在害怕的事物
上。但相信自己的人，即便步伐緩慢，也相信自己總有一天會到達那個想要的未來。

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其實，那種感覺就像怕高的人登山時走在懸崖峭壁上的石階。如果你將視線放在石階邊上的懸崖，任由腦子不斷重複播放著可能摔下去的畫面，這讓你壓根不會把山頂當作自己的目標，反倒是每一步都假想著掉下去以及失敗的可能，而說服自己不要繼續前進。

但是，如果你一開始就把目標訂立在山頂上，行走時即便害怕，也會強迫自己將所有注意力集中在腳下的石階，督促自己一步一步地完成它。在這種行動力之下，無論行走的速度多麼緩慢，最終也會讓自己爬到山頂。等到達山頂再回頭看來時路，往往會因為自己的堅持與勇敢而感動。你不會將精力放在失敗的可能︵因為那是你早就預想過的︶，而是著重在如果遇到失敗時該如何克服，以幫助自己成功。

每個人的過去都一定有需要被療癒的傷口，無論是從未感受過愛的童年，或是總質疑自己會被拋棄的人生⋯⋯這些過去的傷痛，至今都還主導著你的生命，並造就了你用什麼樣的心態來爬自己人生的這座山。

人們若曾經跌過一跤，爬山時就會不斷假設自己一定會摔跤，並預設可能的痛苦程度。絕大多數的時間，人們會因為腦中模擬出來的痛苦，說服自己不要做任何嘗試。

這就像在感情上受過一次傷，就說服自己永遠不要談戀愛，投履歷被拒絕一次，就不敢再應徵任何工作。

這也是為什麼我常鼓勵人們學著療癒自己的傷口。因為當過去的自己得到療癒，現在及未來自然就會受惠。如果這樣的說法讓你難以理解，就想像自己學會放下執著時，無論過去發生什麼都變得不再重要，未來也因為你的放下而多了許多選擇。

同樣的道理，如果此時此刻的你感覺失去人生的動力與方向，何不向未來的你借點力？想想自己十年後可能創造的最好狀態，讓未來給你一點勇氣，加強你的信念，知道十年後的自己會過得很好。

所以，請現在的你休息一陣子後，繼續努力。如果人生真的沒有方向，就向十年後的你借點力吧！

此外，我也很常聽到朋友分享，他們認識許多人在經歷生命中的考驗而感到無力時，往往會將生活的希望寄託某種宗教。而在步入宗教之後，他們的行為開始變得極端，不但投入所有重心，甚至將未來的目標也全設立在服務宗教之上。

我向來不認為追隨宗教是錯誤的行為，無論我認不認同那個宗教。因為人們在徬徨無助時，往往需要力量支撐自己繼續前進，無論這股力量來自何處。如果無法想像自己有能力創造想要的未來，借助神的力量是合情合理的。

無論他們借助的力量源自何處，重點在於此時此刻的他們需要任何可以支撐自己走下去的信念。所以，不管他們做了什麼樣的選擇，在靈魂導師的帶領下，相信每個人都會找到最適合自己的路前進。

如果各位覺得宗教不適合自己，那就試著療癒自己的傷口，好好地與內在小孩和解吧！

既然靈魂可以回到過去療癒自己，那麼此時此刻感覺無能為力的你，自然也可以向未來借點力，想像自己值得且有能力創造美好的未來。

允許未來的你告訴自己：「你一定可以的！你一定會遇到更好的人，也一定有辦法創造出你想要的未來，因為你值得擁有一切最好的！」

如果覺得自己聽不到未來的訊息，就把上述這些話暫時當作是未來的你想透過我傳遞給你的句子吧！

唯有你相信這樣的未來一定會發生時，身體裡的細胞才會開始改變，並朝著那個方向前進，最終引領你走向那個未來。

▲▼時報出版,書摘,靈性,內在小孩,療癒,未來。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《機智的靈性生活，成為想要的自己：靈媒媽媽的心靈解答書7》

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