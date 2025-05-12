同性收養、人工生殖支持度微降　專家：反對者多為65歲以上

▲民團呼籲儘速將女同志、單身女性，納入人工生殖適用法。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

同婚通過6周年，彩虹平權大平台今（12）日公布社會態度民調結果，其中民眾對於同性伴侶收養小孩、人工生殖支持度，有微幅下降，但仍在誤差值內。不過專家分析，18歲到39歲支持女女使用人工生殖的支持率高達76%，男男支持度也超過6成，反對的多是65歲以上年長世代，而支持者正是最需要使用這項技術的族群，呼籲衛福部正視並完成人工生殖法的修法。

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▲同性伴侶收養小孩，支持度約65.7%。（圖／彩虹平權大平台提供）

彩虹平權大平台自同婚通過後，每年都針對同性婚姻議題、同志權益，公布社會態度民調結果，包含同志婚姻、跨國同婚、共同收養、對同志友善程度等，今年的支持度相較2024年都有「微幅下降」，但範圍皆在誤差範圍內。

▲▼彩虹平權大平台在同婚6周年，公布民調對同志使用人工生殖看法。（圖／彩虹平權大平台提供）

其中在同婚未竟政策中，「同性配偶生養子女」的議題，是否贊成「兩位女性透過人工生殖生育下一代」支持度為57.7%，相較2024年減少了3.7個百分點，不贊成增加了2.1個百分點，無明確意見增加了1.6個百分點。另外是否贊成「兩位男性結婚後，透過代孕者的協助生育下一代」，支持度為43.1％，比起去年減少了2.9個百分點。

台大社會系教授吳嘉苓分析，民調呈現出對人工生殖議題的世代差異，18歲到39歲的年輕世代對於女女使用人工生殖的「支持率高達76%」，對於男男使用人工生殖的支持度也有超過6成；相較傾向反對的多是65歲以上年長世代，但支持的年輕世代，正是最需要使用這項技術的族群，鼓勵政府應該要正視民間對於人工生殖法的高度期待，盡快讓同志納入人工生殖法的修法。

吳嘉苓說，有許多女同志都很想使用人工生殖成為母親，卻長年被排除在外，無法就近在台灣使用這項科技。有些人只能花大錢、請假、大費周章到海外進行，但並不是人人都有這樣的條件。

▲「身邊有沒有熟識親友是同志？」比例較2024年上升5％。（圖／彩虹平權大平台）

其他值得注意的是，「身邊有沒有熟識親友是同志？」比例較2024年上升5個百分點，同志諮詢熱線秘書長杜思誠點出，代表更多的同志願意出櫃現身，展現真實的自己。

不過在「能否接受孩子是同志」一題，向來都是比例最低，今年支持度58.8%，將較2024年下降1.8個百分點，代表仍有30％左右的人，無法接受自己的孩子是同志，也可以發現在不同的關係人中，「家長」一直都是最難出櫃的一群。

台北市議員苗博雅表示，因為自己經常在看各項民調，這些數據顯示，其實同婚通過過後，社會對於多項相關議題支持度是「穩定的高」，雖然數字看起來有微降，但都是誤差值內，支持者仍在多數，在政治角度代表了「高度滿意」，更有信心進一步社會對話、推動與同志相關的各項政策修法。

針對出櫃，苗博雅認為是個人的選擇，不是必須或對錯問題，但當有越來越多人願意現身、承擔出櫃後成本，將會慢慢改變社會對於同志的看法與友善。在國會中，已經看見同志立委的現身，但現身不應是強調「同志」的身份，而是應該思考，如何讓現身的同志不會因此受到不利對待，才是社會更友善的重要關鍵。

彩虹平權大平台執行長鄧筑媛也對此回應，如何讓同志在生活跟職場現身的成本降低，需要政府願意在教育、環境中給予更多資源，政策及法律有所推進，才能引領社會對於同志議題有更多理解與支持。

▲彩虹平權大平台在同婚6周年，公布針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調結果。（圖／彩虹平權大平台提供）

另外，對於孩子在學校接受「性別平等教育」及選區「民意代表是同志」的支持度，都呈現上升。其中「性別平等教育」的支持度，相較過去各年度持續上升，來到74.1%。性別平等教育協會韓宜臻秘書長認為，這是十分鼓舞人心的數字，若加入年齡的交叉比較，目前學齡孩童家長的年齡層落在30到49歲間，而這個年齡區間受訪者的支持度高達8成以上。

杜思誠呼籲政府，持續投注資源推動成年後的社會教育，讓年長世代可以學習如何與同志社群相處，另外反歧視法的政策推動，有助於社會跨越世代環境、成長經歷的差異，是政府可以更加關注並推動的重要面向。