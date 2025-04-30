吃麵違停被拍照！刺青包手男狂追檢舉人　鴨肉羹店裡打成一團

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區龍門路昨（29）日下午4時許，發生一起因違規停車引發的衝突事件。刺青包手23歲林姓男子，因不滿56歲的謝姓男子拍照檢舉他違規併排停車，竟持辣椒水衝上前理論，雙方一路追逐到附近知名的鴨肉羹店內展開拉扯衝突，雖林男最終並未噴灑辣椒水，仍造成謝男脖子輕微紅腫。警方獲報到場，將林男帶回警局，除依違反社秩法裁罰外，其違規部分也將依法開罰。

▲林男向警方表示不滿違停被拍照下車理論 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林男在街上追逐檢舉的謝男，跑進旁邊知名鴨肉羹內拉扯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，林姓男子吃完麵發動車子準備離開時，發現謝姓男子正用手機拍攝他違規併排停車，林男心生不滿，下車拿出辣椒水上前理論「你檢舉幹嘛」，謝男轉身跑走，2人一路從龍門路追逐到知名的鴨肉羹店內，並發生拉扯。雖然林男在衝突過程中並未使用辣椒水噴灑，但謝男的脖子仍因拉扯而出現輕微紅腫。

三重警分局員警獲報趕抵現場時，雙方已停止衝突。謝姓男子向警方表示將自行就醫，目前尚未決定是否對林男提出傷害告訴。警方當場將林姓男子帶回派出所。林男依違反《社會秩序維護法》第87條第1款「互相鬥毆者」，將依法移請裁罰，最高可處1萬8千元罰鍰。違規並排停車，也將依《道路交通管理處罰條例》第56條第2項規定舉發，可處2400元罰鍰。

▼警方依法將林男帶回派出所 。（圖／記者陳以昇翻攝）