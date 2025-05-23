　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府稱「阿兵哥沒飯吃」　吳宗憲轟造謠：伙食費是國防部預算

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，立委吳宗憲 。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳宗憲 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

總統府副秘書長何志偉日前在受訪時表示，「再2個禮拜後，總統府沒有辦法付水電費了」、「我們的阿兵哥再2個禮拜會沒有飯吃，他們會空腹值勤」，此話一出引發各界議論。國民黨立委吳宗憲轟，「我譴責總統府，竟然跟著民進黨在造謠」，阿兵哥的伙食費支出是國防部的預算，跟總統府完全沒關係，且根本一毛也沒刪。

吳宗憲提到，若如民進黨所說的濫刪預算，那賴政府拿到的應該是史上最低的預算，為何卻拿到史上2.9兆最高的預算呢？比蔡英文時代的預算還要多，卻在外面告訴大家沒錢繳水電費、沒錢買衛生紙，欺騙國人說他沒有錢、沒有辦法執政；結果被內部公務員踢爆預算解凍案，明明早就已經寫好了，還壓著不送出，後來被吹哨者揭發，上個月底才肯一次送出共1584件凍結案。

吳宗憲表示，本來這禮拜三他也很有誠意針對總統府預算，排解凍案，結果總統府秘書長潘孟安也不願意來，「若真有要務不克前來，我也說可以來一個小時，至少回答人民的疑慮，也不願意，甚至我很有誠意說，我們可以另訂時間，他也不要」。

吳宗憲強調，包括國安會祕書長吳釗燮，這當過民進黨秘書長、總統府秘書長、現任國安會秘書長，面對民進黨府、院、黨充斥共諜，竊取機密也不願來立法院報告，找他來三次了，都不請假，明明依據國安會組織法第8條，國安會應受立法院之監督，也假裝看不見，拿著憲政慣例當保護傘，躲避監督，這就是造謠、逃避責任的政府。

「請人民睜開眼睛，就因為政府無能，他們就得開始說謊，在面對人民的質疑時，就只能躲起來，逃避監督」。吳宗憲說，明明520總統說政黨要合作，隔天就派人來立法院造謠，請問過去一年來，總統對於政黨合作，做過什麼努力？沒有!甚至去年國會改革釋憲案，總統還在公開場合說：青鳥會飛出來，這就是真正造成朝野對立的劊子手。

吳宗憲嗆，政府無能帶頭造謠，司法雙標失去信任，這就是不值得信賴的「無賴政府」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本擬取消「免稅制度」
快訊／余文正第3次手術　妻子失聯
女大生載妹遇死劫！校方鼻酸曝是「中低收入戶」：難想像日子怎過
北韓驅逐艦下水翻船！　殘骸照曝光
快訊／台南某國小旁轎車突起火　駕駛座驚見焦屍
清境下山撞進超商！　68歲嬤：踩不到剎車
快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝
快訊／13樓墜落　2人宣告不治
快訊／高雄恐怖火警！恐怖黑煙狂竄天際
蛋黃酥被爆包「半截蟑螂」　台中不二糕餅怒告輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

亞太菁英民調／46.6%民眾認同賴清德「併購說」　高於42.6%不認同

與世界合作半導體供應鏈　賴清德籲：積極面對中國低價傾銷

國民黨93黨公職遭約談羈押　陳玉珍批賴清德：假和解真打壓

政院砍「地方補助款」惹議　林楚茵：藍白聯手亂刪預算的結果

罷團壓線交3.8萬連署書！　林沛祥：不會動搖為基隆打拚的腳步

翁曉玲再發驚句！　預言「台灣如果大停電很有利於藍委」

總統府稱「阿兵哥沒飯吃」　吳宗憲轟造謠：伙食費是國防部預算

快訊／罷免二階送件掀牌「31：0」　罷免林沛祥壓線交3.8萬連署書

縣市首長感到痛「請找黃國昌」　綠委：政院依立院決議統刪25%補助款

罷免是合法公民權　黃暐瀚：努力「反被罷」才是唯一的路

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

亞太菁英民調／46.6%民眾認同賴清德「併購說」　高於42.6%不認同

與世界合作半導體供應鏈　賴清德籲：積極面對中國低價傾銷

國民黨93黨公職遭約談羈押　陳玉珍批賴清德：假和解真打壓

政院砍「地方補助款」惹議　林楚茵：藍白聯手亂刪預算的結果

罷團壓線交3.8萬連署書！　林沛祥：不會動搖為基隆打拚的腳步

翁曉玲再發驚句！　預言「台灣如果大停電很有利於藍委」

總統府稱「阿兵哥沒飯吃」　吳宗憲轟造謠：伙食費是國防部預算

快訊／罷免二階送件掀牌「31：0」　罷免林沛祥壓線交3.8萬連署書

縣市首長感到痛「請找黃國昌」　綠委：政院依立院決議統刪25%補助款

罷免是合法公民權　黃暐瀚：努力「反被罷」才是唯一的路

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

開季8勝42敗、4戰遭費城人橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

35歲勇士悍將格林重返防守一隊　柯瑞：真的傳奇

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

快訊／沈慶京今早再次戒護就醫！　北所證實了

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

高國輝深遠一擊差點開轟　林晨樺笑：是彈力球嗎？

亞太菁英民調／46.6%民眾認同賴清德「併購說」　高於42.6%不認同

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

政治熱門新聞

快訊／罷免二階送件掀牌「31：0」　罷免林沛祥壓線交3.8萬連署書

罷團成員「假冒王鴻薇」　警抓出宜蘭青鳥

綠議員為自爆「賴清德常跟罷團開會」致歉　游盈隆：絕對是被逼的

興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

總統府：潘孟安已致電藍白　安排台灣首次在野領袖國安簡報

翁曉玲再發驚句！　預言「台灣如果大停電很有利於藍委」

移動污染源已超過固定污染源　彭啓明：少說「用肺發電」

反廢死、核電延役公投8/23投票　藍轟綠杯葛另兩案來不及送件

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

罷免是合法公民權　黃暐瀚：努力「反被罷」才是唯一的路

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

政院統刪25%地方補助款依立院決議　綠委：縣市首長感到痛可找黃國昌

苗栗罷團曝邱鎮軍撤告了！　怒轟「這是對公民的威嚇與測試」

更多熱門

相關新聞

政院統刪25%地方補助款依立院決議　綠委：縣市首長感到痛可找黃國昌

政院統刪25%地方補助款依立院決議　綠委：縣市首長感到痛可找黃國昌

中央政府總預算遭大幅刪減2075億，其中，在野黨通刪939億，要求行政院自行刪減636億。行政院調節後刪減地方的一般性補助款，其中以屏東縣最高達52億元，其次為高雄市、彰化縣、台南市。民眾黨立委黃國昌今（23日）在立法院提案，要求行政院立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，藍白要求行政院自行刪減，現在又要禁止行政院調配預算，但這些提案都是藍白透過多數暴力表決透過，現在縣市首長感到痛了，可以去找要刪到讓人民有感的黃國昌。菩薩畏因、眾生畏果，因果相扣。

總統府：潘孟安已致電藍白　安排台灣首次在野領袖國安簡報

總統府：潘孟安已致電藍白　安排台灣首次在野領袖國安簡報

補助款遭砍51.68億！黃偉哲怒批立院亂刪預算

補助款遭砍51.68億！黃偉哲怒批立院亂刪預算

台東補助款遭刪22.68億　縣府：勿將壓力轉嫁地方

台東補助款遭刪22.68億　縣府：勿將壓力轉嫁地方

賴清德健康台灣委員會拋出四大策略　推廣全民運動

賴清德健康台灣委員會拋出四大策略　推廣全民運動

關鍵字：

總統府阿兵哥吳宗憲伙食費國防部預算

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面