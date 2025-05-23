總統府稱「阿兵哥沒飯吃」　吳宗憲轟造謠：伙食費是國防部預算

▲立委吳宗憲 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府副秘書長何志偉日前在受訪時表示，「再2個禮拜後，總統府沒有辦法付水電費了」、「我們的阿兵哥再2個禮拜會沒有飯吃，他們會空腹值勤」，此話一出引發各界議論。國民黨立委吳宗憲轟，「我譴責總統府，竟然跟著民進黨在造謠」，阿兵哥的伙食費支出是國防部的預算，跟總統府完全沒關係，且根本一毛也沒刪。

吳宗憲提到，若如民進黨所說的濫刪預算，那賴政府拿到的應該是史上最低的預算，為何卻拿到史上2.9兆最高的預算呢？比蔡英文時代的預算還要多，卻在外面告訴大家沒錢繳水電費、沒錢買衛生紙，欺騙國人說他沒有錢、沒有辦法執政；結果被內部公務員踢爆預算解凍案，明明早就已經寫好了，還壓著不送出，後來被吹哨者揭發，上個月底才肯一次送出共1584件凍結案。

吳宗憲表示，本來這禮拜三他也很有誠意針對總統府預算，排解凍案，結果總統府秘書長潘孟安也不願意來，「若真有要務不克前來，我也說可以來一個小時，至少回答人民的疑慮，也不願意，甚至我很有誠意說，我們可以另訂時間，他也不要」。

吳宗憲強調，包括國安會祕書長吳釗燮，這當過民進黨秘書長、總統府秘書長、現任國安會秘書長，面對民進黨府、院、黨充斥共諜，竊取機密也不願來立法院報告，找他來三次了，都不請假，明明依據國安會組織法第8條，國安會應受立法院之監督，也假裝看不見，拿著憲政慣例當保護傘，躲避監督，這就是造謠、逃避責任的政府。

「請人民睜開眼睛，就因為政府無能，他們就得開始說謊，在面對人民的質疑時，就只能躲起來，逃避監督」。吳宗憲說，明明520總統說政黨要合作，隔天就派人來立法院造謠，請問過去一年來，總統對於政黨合作，做過什麼努力？沒有!甚至去年國會改革釋憲案，總統還在公開場合說：青鳥會飛出來，這就是真正造成朝野對立的劊子手。

吳宗憲嗆，政府無能帶頭造謠，司法雙標失去信任，這就是不值得信賴的「無賴政府」。