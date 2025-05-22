台東補助款遭刪22.68億　縣府籲中央勿將壓力轉嫁地方

▲台東縣議員質詢台東補助款遭刪22.68億元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府22日表示，行政院日前以統一比例刪減各縣市一般性補助款為由，削減台東114年度補助達22.68億元，減幅高達27.32%。刪減金額已超過縣府自有財源，約為全年總預算的十分之一，對地方財政與縣政推動造成重大衝擊。

縣府指出，遭刪資源原用於救難團體保險、長者健檢、重陽敬老禮金、縣立幼兒園新建計畫，以及低收入戶、兒童與身心障礙者生活支持等基層民生支出。補助突遭削減，將使第一線照顧陷入不確定，最弱勢族群首當其衝。

縣府說明，雖已於四月初要求各局處預做準備、盤點預算並調整計畫執行順序，優先守住教育、社福與公共安全等核心領域，但大多數年度計畫已啟動執行，面對突如其來的補助刪減，地方勢必承受龐大調度壓力，政策推展亦難免受限。

台東縣長饒慶鈴已責成各單位通盤檢視執行計畫，務求在有限財源中妥善調整，減少對民眾服務的影響。她強調，政府的責任是穩定生活、回應需求，不能讓政策變動成為人民承擔之負擔，尤其教育、醫療、長照等基礎服務必須持續不中斷。

縣府進一步指出，根據《財政收支劃分法》第30條，中央對地方之一般性補助款應依公式編列，且不得低於修法前一年度水準；《預算法》亦明定，預算應依支出責任與用途辦理。此次統一刪減，既未經充分協商，亦未符合法定程序，已偏離法制原則。

饒慶鈴呼籲，中央應審慎檢討補助刪減機制，儘速恢復原核定金額，勿將財政壓力轉嫁地方。縣府也將盡可能持續爭取應有資源，也不排除與其他縣市共同採取法律行動，確保民眾生活所需不受影響，讓各項政策穩健推進。