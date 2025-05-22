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補助款遭砍51.68億！　黃偉哲怒批立院亂刪預算衝擊建設福祉

▲台南市長黃偉哲怒批立法院大砍預算，導致市府補助款短收超過75億元。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲怒批立法院大砍預算，導致市府補助款短收超過75億元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府22日公開表示，中央政府2025年度總預算遭立法院大幅刪減後，行政院調節地方補助款，導致台南市的一般性補助款被刪減高達51.68億元，加上統籌分配稅款短收23.75億元，總計財源縮水75.43億元，市長黃偉哲痛批「始作俑者在立法院」，強調此舉已對市政建設與市民福祉造成重大衝擊。
黃偉哲指出，「巧婦難為無米之炊」，此次遭刪減的經費金額龐大，在人事費、福利費等法定支出無法動用的情況下，勢必將影響重大建設推動。

▲台南市長黃偉哲怒批立法院大砍預算，導致市府補助款短收超過75億元。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲說明，在人事費不能刪、福利不能減的情況下，建設就要大幅減少，現階段先對2025年的建設事項做盤點，若屬非急迫性、用地取得有問題的案子，則先推遲到2026年；今年亟需要做的、已經開工的、已經招標完成的，才會繼續推動，至於新的案子，一律不考慮繼續推動。黃偉哲指出，包括治水的經費、水溝清理或是道路建設等部分，通通要做盤點，以治水經費來講，有立即緊迫性、危害性的，我們還是要做，其餘再依重要性排序來處理。

▲台南市長黃偉哲怒批立法院大砍預算，導致市府補助款短收超過75億元。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，依照慣例2024年底就會知道每年會從中央拿到的一般性的補助經費額度，再依據此額度編列市府預算，前兩天接獲公文，得知台南一般性補助少了51.68億，再加上2025年1到4月，台南獲補助的統籌分配稅款比原先預估的少了23.75億，加總起來，合計共減少75.43億元。對台南造成相當大的財政衝擊！中央預算被刪，只能減少對地方的補助，「始作俑者就是立法院，立法院誰做了這些事？請對人民負責！」黃偉哲說。

▲台南市長黃偉哲怒批立法院大砍預算，導致市府補助款短收超過75億元。（記者林東良翻攝，下同）

市府主計處則指出，一般性補助款被砍51.68億，核定修正數為137.5億元。至於有關如何因應預算減少，主計處表示，將朝六個方向撙節開支：一、各機關2025下半年度預算通案控管30％、人員遇缺不補。二、通盤檢討目前尚未發包之工程，包括農水路改善工程、區域排水整治及改善工程、新闢道路、全民運動館、老舊工業區更新改善工程及市場新整建工程等，暫緩發包不予執行。三、補助農漁會、產業團體、體育活動、文化及藝文團隊等控管40％。四、全面檢討各項活動規模。五、撙節非法定支出，及控管未具效益之非必要支出。六、再有不足則將研議舉債。

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