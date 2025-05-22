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賴清德健康台灣委員會拋出四大策略　推廣全民運動

▲▼總統賴清德主持健康台灣推動委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持健康台灣推動委員會。（圖／總統府提供，下同）

政治中心／台北報導

總統賴清德22日主持「健康台灣推動委員會」第四次會議時表示，未來政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識，以及整合資訊系統等四大策略著手，推廣全民運動。他說，教育是培養健康國民的基礎與關鍵，從小就建立正確的健康觀念，發展符合自身需求的健康行為、並養成習慣後，成年維持運動習慣的可能性，才會大幅提升。

賴清德在會議開始前致詞表示，上個月27日透過「2025健康台灣全國論壇」，讓醫界朋友了解「健康台灣推動委員會」的成果、政府當前的政策，還有未來的目標規劃。

賴清德表示，不論是今天的委員會，或「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，運作將近一年來，大家努力落實跨部門、跨領域、公私協力的精神。他說，現在，各項政策的討論和推動，已經從單一部會各司其職，到全政府分工合作，並且持續擴大全社會的參與，而下階段的任務就是，要讓「全民共感」。

賴清德指出，要積極發起全民可參與的行動、推廣全民應具備的認知與觀念，讓「促進健康」、「因應氣候變遷」、「提升全社會防衛韌性」的概念與作為，能夠融入民眾的生活。當民眾對政策有感、有參與，才能一起落實各委員會所設定的目標。

賴清德舉例，去年首次會議，設下「健康台灣」的目標，是在8年內，民眾平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%。

他說，為了達到這個目標，必須結合各部會的力量，建置完整的運動網絡，並且促進全民、全齡養成規律運動習慣，在2030年，較2021年，身體活動人口數增加15%，進而增加國人的健康平均餘命。

▲▼總統賴清德主持健康台灣推動委員會。（圖／總統府提供）

賴清德表示，世界衛生組織（WHO）曾指出，身體活動量不足，是導致非傳染性疾病（NCD）的四大主要風險因子之一，而定期的體育活動，對身體和心理健康有顯著的好處。他說，根據台灣2021年的國民健康訪問調查，高達一半以上的國人，未達WHO建議，每週150分鐘中等強度以上身體活動量，一定要透過各項政策，來提升各年齡層國人身體活動意願。

賴清德說，今天的會議，除了由衛福部報告，「第三次委員會議列管事項辦理情形」，也特別請衛福部及教育部分別報告，「推動全民運動促進國人健康」，以及「高級中等以下學校健康促進相關議題課程與教學活動」。

賴清德表示，政策的推動，已經提升到全政府分工合作，今天衛福部的報告，集結了交通部、教育部、勞動部等部會的規劃，並且加上委員會簡文仁委員及行政院在會前的指導。未來，政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識，以及整合資訊系統等四大策略著手，推廣全民運動。

賴清德說，教育是培養健康國民的基礎與關鍵，從小就建立正確的健康觀念，發展符合自身需求的健康行為、並養成習慣後，成年維持運動習慣的可能性，才會大幅提升。

賴清德表示，教育部將向各位報告，如何透過健康促進相關課程，讓孩子們理解健康的重要性，並透過實作與情境教學，內化為日常習慣。未來，要透過跨部會合作，完善校園健康促進政策，以及與家庭、社區的緊密連結，打造完整的健康教育支持系統，讓健康不只是書本上的知識，而是每個人生活的日常。

賴清德強調，打造「健康台灣」，需要跨部會合作，需要公私協力，更需要全民參與，才能讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。他說，台灣的各項健康政策和醫療公衛經驗，都能促進跟世界的交流合作。

因此，賴清德說，在大家開會當下，衛福部邱泰源部長正率領「世衛行動團」，在日內瓦進行醫衛專業交流，不僅僅向世界展現台灣豐厚的醫衛軟實力，也向國際發聲，只要讓台灣參與WHO相關活動，絕對可以對國際醫療公衛體系，做出更多貢獻。

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