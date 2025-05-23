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陸生佔哈佛留學生20％！　陸外交部：將維護海外學生學者權益

▲▼ 美國哈佛大學 。（圖／路透）

▲哈佛大學 。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

川普政府宣布撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，引發國際譁然。目前哈佛大學留學生當中，約有20％來自中國大陸。大陸外交部表態，反對美國將教育合作政治化，中方將維護海外中國學生和學者的正當合法權益。

美國總統川普再度對哈佛大學出手，國土安全部22日宣布撤銷哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）認證。目前哈佛校內仍有6800名國際學生，占學生總人數的27％，所有人恐被迫轉學、更改居留身分或是直接離開美國。

在今（23）日的大陸外交部例行記者會上，有外媒提問，美國國土安全部稱採取有關行動是因為哈佛大學與中國政府有合作。考慮到中國學生佔哈佛留學生總數的20％，中方對此有何評論？

大陸外交部發言人毛寧表示，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽，中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

另外，本月早些時候，美國議員致函哈佛大學校長賈柏（Alan Garber），要求哈佛大學解釋與中國政府和中國軍方的關係，例如哈佛大學曾對來自中國新疆生產建設兵團的人員進行培訓，而新疆生產建設兵團在2020年被美國列入了制裁名單。

對此，毛寧重申，中方一貫反對將教育合作政治化，反對對中方無端攻擊抹黑；她對發問的記者說，「你提到的美方的制裁是非法的，美方應當盡快取消」。

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