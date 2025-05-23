家園遭龍捲風摧毀　深情老夫妻「緊抱彼此不放手」一同斷臂

▲老夫妻各自失去一隻手臂。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一對老夫妻的家遭到龍捲風侵襲，當龍捲風來臨時，這對夫妻仍緊緊握著彼此的手，結果2人各有一隻手臂慘被扯斷，現正在醫院接受治療。

美國中西部與南部近來遭到猛烈龍捲風侵襲，導致肯塔基州、密西根州等地受災嚴重，至少27人死亡，其中災情最為嚴重的肯塔基州，死亡人數就高達19人。

居住在肯塔基州勞雷爾郡(Laurel)的60多歲夫婦保羅與蓋兒(Paul and Gail Cline)，住家16日也遭到猛烈龍捲風襲擊，災難發生時，恩愛的2人緊緊抱在一起、握住彼此的手，導致家園被龍捲風摧毀時，2人的手臂也被扯斷。

家人表示，當時鄰居聽到蓋兒的求救聲，她不斷大喊，「我需要幫忙，走廊那邊有一條手臂」，後來他們發現，那隻手臂是蓋兒被龍捲風扯下的斷臂。

救援人員將受困在廢墟中的2人救出，並送到附近醫院治療，2人除了各有一隻手臂被扯斷，蓋兒的肺部也被刺穿，目前處於昏迷狀態，保羅雖然情況比較穩定，但由於他患有癡呆症，仍無法完全了解狀況。

令家人感到欣慰的是，2人所養的寵物犬薩迪(Sadie)在這場災難中存活了下來，由於2人所擁有的一切財產都被毀壞，特別在網路上舉行募款，希望大家能幫助他們度過難關。