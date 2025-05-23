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川普禁哈佛收國際學生QA一次看　哈佛講師：削弱美國軟實力

▲▼ 美國哈佛大學 。（圖／路透）

▲哈佛講師指出，川普此舉削弱美國軟實力，進而削弱整個國家。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府22日撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，現有國際學生也必須轉學，消息一出讓許多國際學生上網焦慮提問、不斷刷新電子信箱，陷入極大不確定感之中。還有國際學生直呼「考上哈佛是我人生至今最美好的事，我不敢相信這樣的事正在發生」。

在國土安全部部長諾姆22日下令終止哈佛的學生及交換訪客登錄系統（SEVIS）之後，專攻拉丁美洲的教授韋爾德（Kirsten Weld）認為，政府此舉將會毀了哈佛大學，美國哈佛大學的學生與教職員來自世界各地，這對這間學府的工作與使命至關重要，「不可以抹殺這一點，否則這間學府將會不復存在」。

哈佛甘迺迪學院的講師諾里斯（Pippa Norris）指出，她的學生多達90%是國際學生，川普此舉削弱美國軟實力，進而削弱美國自身。

政府有權管控哈佛招生？
美國政府有權決定誰可入境。學生及交換訪客登錄系統（SEVIS）授權大學對錄取的外國學生發放證明文件，讓學生可申請在美留學簽證，而哪些大學參與SEVIS是由國土安全部負責管理。

哈佛在學的國際學生可以畢業？
哈佛大學2025年度畢業生預計會在下周畢業，本學期完成學業的在校生可以獲准畢業。不過諾姆指出，新措施會在2025至2026學年度生效，尚未完成學業的國際學生需要轉校，否則將失去留在美國的合法許可。

已錄取哈佛的學生秋季可入學？
不行，除非政府改變決定或法院介入。現階段來說，諾姆稱，若哈佛在72小時內配合一系列要求，例如提供國際學生獎懲紀錄、抗議活動影片與音檔，就能恢復其SEVIS資格。

川普政府開鍘哈佛大學的理由？
川普指責哈佛大學成為反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，早在上月就曾警告哈佛，若拒絕配合政府監督，將失去招收外國學生的權利。諾姆稱，招收外國學生是特權，所有大學必須遵守國土安全部規定，包括取得相關資訊的要求；她批評哈佛拒絕合作，並指責校方縱容反猶太行為及支持哈瑪斯的思想，同時在校園內推行「多元、公平、包容」的政策，導致不安全的環境。

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