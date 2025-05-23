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大陸 大陸焦點 特派現場

「憤怒和恐慌」蔓延哈佛校園！　陸留學生現身談處境

▲▼ 美國哈佛大學 。（圖／路透）

▲哈佛大學校園 。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

川普政府宣布撤銷哈佛大學招收國際學生資格的權利，該校約6800名國際生恐將被迫轉學或離開美國。大陸留學生現身說法稱，他所屬學院發信要大家「不要驚慌」，但是學生仍感到憤怒和恐慌，也有留學生覺得困惑和麻木，大家都處於觀望、等待校方官方通知的狀態。

美國國土安全部22日宣布撤銷哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）認證。目前哈佛校內仍有6800名國際學生，占學生總人數的27％，所有人恐被迫轉學、更改居留身分或是直接離開美國。

陸媒《觀察者網》報導，目前在哈佛大學就讀的大陸留學生丁文表示，之前川普也向哈佛提出很多匪夷所思的要求，而每次校長都會發一封面向全體哈佛學生的信件，向學生闡明「我們（哈佛校方）這次是什麼態度」、「我們為什麼要這麼做」等。

不過丁文指出，到目前為止，哈佛校方還沒有發這樣的信件給他們，他猜測學校現在應該還在思考要怎麼去處理這個事情。至於他所屬的學院，負責人倒是發了一封信件，基本內容就是告訴學生不要驚慌，靜待學校的官方通知等等。

▲▼ 美國哈佛大學 。（圖／路透）

▲美國哈佛大學 。（圖／路透）

關於哈佛留學生的態度，丁文直言，「我覺得主要還是憤怒和恐慌」，首先，大部分人都沒有想到川普政府會採取如此極端的做法。其次，就是川普選擇的這個時間點對很多人也很頭痛，尤其是對於那些已經收到哈佛offer的同學來說，現在已經很難改成其他學校了。

丁文表示，這些學生面臨的最壞情況就是放棄哈佛大學的offer，未來一年甚至都有可能落空，「所以可想而知他們有多難受」。他補充，這可能也是川普選擇這個時間點對哈佛下手的原因。

除了憤怒和恐慌，丁文提到，許多同學也表現出困惑和麻木，因為這種類似的事情川普實在做得太多了；總而言之，大家都還處於觀望、等待校方官方通知的狀態。

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