2025亞太長照國際研討會桃園登場　聚焦失智照護

▲副議長李曉鐘致贈桃園農特產給出席的日本專家。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為因應全球高齡、少子化挑戰，「2025亞太長期照顧發展策略國際研討會」，22、23日於桃園市立圖書館總館舉辦。副市長王明鉅、副議長李曉鐘出席研討會，分別頒贈感謝狀和紀念品給出席的日本專家，期分享該國失智照護政策，做為台灣長照產業推動參考。

副市長王明鉅表示，桃園人口234萬，平均年齡42歲，是全國最年輕的城市；然令人憂心的是，桃園市今年新生兒的人數1到4月，比去年同期少了800人，預估僅桃園市今年的新生兒人數即會少2000人，也就是隨著1950到1970戰後嬰兒潮的人口日漸老化，可預見未來長照需求將日增。

▲副市長王明鉅（左五）頒贈感謝狀給出席的日本專家。（圖／記者楊淑媛攝）

王明鉅和李曉鐘共同認為，在高齡、少子化嚴重下，每個人做好自我健康的管理，相當重要。主辦研討會的台灣居家服務策略聯盟、旭登長照體系、桃園市私立天立社會福利基金會等單位指出，為期兩天的研討會將以「策應」、「策行」、「精進」、「邁進」四大主軸進行，透過國際講者專題演講、產官學對談及失智症VR體驗，激發多元視角的專業對話。

▲2025亞太長照國際研討會桃園登場。（圖／記者楊淑媛攝）

參與講者包括來自日本、瑞典的重量級專家，將深入分享失智照護政策、創新實踐及長照產業的發展藍圖。社團法人台灣居家服務策略聯盟自2013年起推動亞太長照國際研討會，已成為台灣與國際照顧領域對話的重要平台。今年與桃園市政府合作，凸顯桃園市在建構高齡友善城市、推動智慧照顧服務的前瞻性與實踐力。

桃園市政府表示，市府近年積極推動「在地安心長照」與「失智友善社區」政策，整合機構式、社區式及居家式照護服務，並推動「C級巷弄長照站」、「日間照顧中心」、「喘息服務」與「失智社區服務據點」，以建構完整連續的照護網絡。包括：社會局長陳寶民、衛生局長賈蔚等人士出席研討會。