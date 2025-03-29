減輕照護壓力　台大雲林分院首辦印尼語失智症講座

▲神經部張楷杰主任透過此類衛教活動使失智症核心照護團隊得以與家屬建立聯繫管道。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

台大醫院雲林分院日前於斗六院區舉行首場失智照護衛教活動，特別針對印尼籍照顧者提供專場講座，邀請精神醫學部邱悅伶專業心理師以印尼語授課，詳細講解失智症長者的照護需求，包括如何觀察與管理症狀、提升長者生活品質，以及減輕照護者負擔。

▲現場進行示範胸腔物理之排痰技巧，並指導如何安全有效地在家執行相關照護技巧，讓參與者更有信心和知識，面對日常照護挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

台大雲林分院失智症核心照護團隊於2022年通過失智症照護品質認證，為提供失智症長者及照顧者提供更多的支持和資源，致力於建立互相支持和分享經驗的平台，以幫助照顧者面對長者生活功能退化所帶來的壓力。

辦理首場失智照護衛教活動活動，邀請復健部黃秋雯物理治療師，介紹並示範居家胸腔物理治療方法，協助失智症長者改善呼吸狀況，預防肺炎等常見併發症，現場進行示範胸腔物理之排痰技巧，並指導如何安全有效地在家執行相關照護技巧，讓參與者更有信心和知識，面對日常照護挑戰。

神經部主任張楷杰表示，失智症屬慢性退化性疾病，長期照護之路漫長且充滿挑戰，不僅影響長者日常生活，也對照顧者帶來沉重壓力。透過此類衛教活動，失智症核心照護團隊得以與家屬建立聯繫管道，提供切實可行的照護建議與方法，透過專業人員指導減輕照護負擔，也加深醫護間的信任關係，同時，照顧者亦可彼此分享面臨照護上之問題，進行經驗分享。

▲台大醫院雲林分院日前於斗六院區舉行首場失智照護衛教活動，特別針對印尼籍照顧者提供專場講座。（圖／記者游瓊華翻攝）