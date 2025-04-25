職業醫學國際研討會中華醫大登場　洪申翰打造尊嚴勞動防止憾事

▲勞動部洪申翰部長出席2025年職業衛生暨職業醫學國際學術研討會，重申推動尊嚴及以人為本的勞動，減少傷心憾事讓職場文化更健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年職業衛生暨職業醫學國際學術研討會，25日在台南中華醫事科技大學隆重登場，吸引來自國內外近千位職業衛生與醫學領域的專家學者齊聚交流，勞動部部長洪申翰出席開幕式致詞，強調要推動尊嚴及以人為本的勞動環境，透過政策、研討與制度建構，減少職場中的傷心與憾事，朝向更健康的職場文化邁進。

研討會於當日上午10時30分在中華醫大演藝廳舉行開幕式，現場冠蓋雲集，包括衛福部國健署劉家秀組長、台灣職業衛生學會理事長兼大會主席蔡詩偉、台南市政府市長室主任陳宗明及中華醫大校長孫逸民等人出席，與來自產官學界的與會者共同見證年度學術盛會。

洪申翰指出，近年台灣在職場安全議題上面臨多項挑戰，從醫療環境到職場霸凌頻傳，勞動部責無旁貸，亟需整合多元專業，推動更多元策略。他說，新版《職業安全衛生法》已針對營建業安全管理進行強化修法，並明訂職場霸凌防制機制，讓勞工能有依靠、僱主有規範，從制度面減少悲劇發生，讓勞動者在更安全的環境中工作與成長。

中華醫大校長孫逸民歡迎各國嘉賓蒞臨，期盼透過3天豐富議程，促進產學連結與專業交流，拓展國際視野。大會主席蔡詩偉則感謝丁若愚主任率領職安系師生全力投入籌備，並強調本屆主題「產業變動趨勢下的轉機──形塑尊嚴與健康的職場文化」，正是當前全球職場改革的關鍵方向。

本次會議邀請來自澳洲、美國、韓國、日本等地專家，包括成功大學特聘教授李俊璋等6位講者進行專題演講，涵蓋心理安全職場的建構、美國與國際職災防治趨勢、氣候變遷對勞動健康的影響、職業病發展與有害物質暴露研究等國際前沿議題。

研討會期間規劃14場專業論壇與6場大型活動，現場並展出逾200篇口頭與海報論文，透過學術與實務對話，深化台灣在職業衛生、職業醫學與護理領域的國際能見度與專業實力。