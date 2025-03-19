台大雲林分院21週年院慶國際研討會　聚焦心身整合醫療發展

▲台大雲林分院21週年院慶國際研討會，邀請多位國內外專家學者分享最新研究與臨床經驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大醫院雲林分院廳舉辦21週年院慶國際研討會，邀請國內外多位專家學者參與並分享臨床實務經驗與研究心得，不僅展現台大醫院雲林分院在心身整合醫療領域的深耕與貢獻，也進一步推動持續性身體症狀的學術與臨床發展，為國內外醫學界提供重要的研究參考與實務借鏡。

研討會以「多元視角下的心身整合：持續性身體症狀的臨床、研究與社會觀點」為主題，邀請多位國際領先的研究學者與臨床專家，包括來自荷蘭格羅寧根大學醫學中心Judith Rosmalen 教授、法國Jean-Martin Charcot醫學中心吳建芝醫師、德國漢堡大學埃彭多夫醫學中心Bernd Löwe 教授等。

此外，國內知名學者如國內台大醫院副院長高淑芬教授、台大醫院精神醫學部黃薇嘉醫師、台大醫學學院藥理研究所暨本院小腦研究中心潘明楷副教授、國家衛生研究院吳其炘醫師，陽明交通大學科技與社會研究所陳嘉新教授、中國醫藥大學新竹附設醫院鄭映芝醫師等亦受邀參加，台大醫院雲林分院精神醫學部團隊，黃偉烈主任、杜昭瑩醫師、馬家豪醫師、邱怡婷心理師亦參與主題發表。

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，雲林為農業大縣，居民的生活型態常為大量體力勞動及長時間的農業工作，當地醫療資源的分配問題日益受到關注。近年來，全人醫療的概念逐漸普及，強調不僅治療身體疾病，更需整合心理、社會及靈性層面的健康照護。其中，民眾常稱為「自律神經失調」的持續性身體症狀（Persistent Physical Symptoms, PPS），正是一項極需全方位關注的醫療議題。

精神醫學部主任黃偉烈指出，在心身醫學領域，持續性身體症狀是受到關注的主題，臺大醫院雲林分院於2020年成立的「心身醫學中心」就是針對此議題提供臨床服務，並結合多方面的研究資源。與此概念有關的診斷包括精神科的身體症狀障礙症、非由精神科定義的功能性疾患如纖維肌痛症，及存在於各專科具有慢性身體症狀表現的疾患。

台大醫院副院長高淑芬表示，近年來，台大雲林分院與國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心攜手推動多項研究計畫，致力提升偏鄉醫療的公平性與可近性。透過與台大體系的共同努力，期望能成為當地民眾值得信賴的醫療燈塔，持續守護雲林鄉親的健康。



馬惠明進一步表示，在持續性身體症狀的臨床服務與研究方面，臺大醫院雲林分院已取得顯著成果，並屢獲國內外獎項肯定，相關研究成果更登上國際頂尖期刊。未來，這些研究成果有望推廣至全國各醫療機構，進一步強化醫療體系對患者的支持，確保醫療資源更精準地回應臨床需求，提升整體醫療品質。

▲荷蘭格羅寧根大學學中心Judith Rosmalen主講兒童青少年的早期生活經驗與身體症狀，由台灣生物精神醫學暨神經精神藥理學會理事長陳柏熹教授擔任座長。（圖／記者游瓊華翻攝）