中壢警方戮力執行「斬手計畫」　一週抓7車手扣逾122萬贓款

▲桃園市警局中壢警分局最近一週執行「斬手計畫」，當場在超商內查獲車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局戮力執行「斬手計畫」，針對詐騙集團提款車手強力掃蕩，於5月14日至21日短短一週內先後查獲7名詐欺車手，扣得新台幣贓款122萬餘元及金融卡等大量證物，成功阻斷詐騙金流與壓制詐團運作，中壢警方呼籲，將持續執行斬手行動，針對提領熱點與詐團金流斷點，強力打擊詐欺集團，展現不容詐騙橫行的堅定決心。

▲桃園市警局中壢警分局最近一週執行「斬手計畫」，查獲7名車手與大批贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，5月19日中午12時許，中壢派出所警員於轄內復興路執行「詐欺提領熱點」巡邏任務時，發現24歲郭姓男子在超商內反覆操作提款機並低頭操弄手機，行徑詭異引起員警注意，主動上前盤查時，對方拒絕配合且激烈反抗，當場與員警扭打，員警當場將郭男壓制在地，員警在其身上起出新台幣65萬元贓款、金融卡與工作機等證物。

此外，警方在1週內陸續查獲7名詐欺車手盜案，查扣新台幣贓款122萬餘元、金融卡、讀卡機、筆電、偽造工作證與K他命毒品等證物，有效阻斷詐欺集團金流斷點。

▲桃園市警局中壢警分局執行「斬手計畫」，查獲大批贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局長林鼎泰表示，近期多起詐欺提款案均因熱心民眾或計程車司機發現異狀主動通報，展現警方與社會大眾聯手打詐成效，警方將持續執行斬手行動，針對提領熱點與詐團金流斷點，強力打擊詐欺集團，展現不容詐騙橫行的堅定決心，同時呼籲民眾如遇可疑提款、轉帳行為或接獲可疑來電，務必冷靜查證、撥打165反詐專線或110報案專線，或進入165打詐儀表板(https://165dashboard.tw/)隨時更新防詐資訊，守護自己與親友財產安全。