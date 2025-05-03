臭豆腐名店被砸超扯原因曝　只因老闆1句：刺青像Google導航失誤

▲中壢區中平路上知名臭豆腐店昨天清晨遭不明男子在招牌上等處潑紅漆。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中平路上知名臭豆腐店昨（2）日清晨遭不明男子持鐵器毀損店面玻璃，還在招牌上潑灑紅漆，業者今天在網路上公告「昨晚本店遭到不明男子深夜潑漆＋玻璃破壞，目前已報警處理，感謝大家關心」，中壢警方據報後調閱監視器畫面，已掌握犯嫌特徵，目前已通知男子到案說明，警方偵後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢區中平路上知名臭豆腐店昨天清晨遭不明男子在招牌上等處潑紅漆，業者昨天默默清理店面。（圖／翻攝自網路）

這家位於中壢區中平路上知名臭豆腐店，遭毀損潑漆後，業者在網路上公告「本店遭遇午夜潑漆＋砸店事件，我們只是誠實發表美感意見而已」，目前已報警處理，感謝大家關心。

業者指稱，這起事件與感情糾紛無關、債務問題無關、也跟臭豆腐的氣味強度無關。事情的經過，是這樣的：鄰店老闆娘沉迷網戀，拿男子照片來問我們：「這位帥不帥？」我們本著誠實原則回答：「刺青線條割得像Google地圖導航失誤，真的有點不行。」結果……這位男子深夜現身，用潑漆和砸玻璃的方式表達他對刺青工藝的高度自信。

業者強調：我們是臭豆腐專賣店，不是刺青評審團，也不是交友軟體認證單位。若對藝術有堅持，請投稿比賽，不要砸我們的豆腐招牌。目前營業一切正常，歡迎大家照常來吃臭豆腐。安全問題已交警方處理，我們也會加強店面防護。

▲中壢區中平路上知名臭豆腐店昨天清晨遭不明男子在招牌上等處潑紅漆，業者在網路公布原因。（圖／翻攝自網路）

網友則紛紛留言聲援業者：「不夠辣也不用潑漆吧，世態炎涼！臭豆腐非常好吃，此事件不影響你們在我心目中的地位，加油！」

▲中壢區中平路上知名臭豆腐店昨天清晨遭不明男子在招牌上等處潑紅漆，警方調閱監視器畫面，犯嫌正在潑漆瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，中壢派出所於昨天接獲報案，立即派員前往處理，經調閱監視畫面，發現該店家係於昨天清晨5時許，遭陌生男子潑漆及持鐵器毀損玻璃，警方已掌握犯嫌特徵通知到案說明，訊後將依毀損罪嫌依法偵辦。