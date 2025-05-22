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鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院今（22）日開庭勘驗2016年12月13日鄭文燦出席林口工五工業區擴大案會議紀錄，針對檢方起訴鄭涉嫌違背職務收賄500萬元進行譯文與內容錄音勘驗，辯護律師何祖舜等人質疑，會議中鄭明需依照規定呈報行政院辦理，過程中並無違法指示或幫廖俊松父子希望解套，但檢方卻刻意誤導成密室會議，抹去市府多位公務人員出席發言紀錄，令人遺憾；檢方則反嗆，公務員不能拿錢辦事，起訴鄭實為不違背職務收賄罪嫌，法官孫立婷見檢辯爭執不下扮和事佬，建議雙方可在言詞辯論庭時再提出討論。

▲桃園地院今天上午開庭勘驗前桃園市長鄭文燦於2016年12月13日會議紀錄，開庭前步入法院不發一語。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院今天上午開庭勘驗前桃園市長鄭文燦於2016年12月13日會議紀錄，開庭前步入法院不發一語。（圖／記者沈繼昌攝）

桃院地今天上午開庭勘驗桃園市政府於2016年12月13日會議紀錄錄音檔案與譯文勘驗，出席會議者除鄭文燦及相關局處首長外，廖俊松、廖力廷父子也出席在市府一場非正式會議。

勘驗會議中，廖俊松父子希望盡速為林口工五工業區擴大工業區約51公頃土地變更，應需要取得百分之百地主同意，但當時仍有2名地主未能取得；鄭文燦等局處首長則認為應該若需變更土地，依照行政院與營建署規定須取得全部土地百分之百土地所有權人同意，這其中包括私人土地、樂善寺等，因此當場表示不可能，市府依法律規定進行，沒有所謂密室會議達成協議或解套之說。

▲桃園地院今天上午開庭勘驗前桃園市長鄭文燦於2016年12月13日會議紀錄，開完庭後鄭文燦步出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院今天上午開庭勘驗前桃園市長鄭文燦於2016年12月13日會議紀錄，開完庭後鄭文燦步出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，該會議源起「變更林口特定區計畫第四次通盤檢討」華亞重劃會陳情，另2016年12月美光科技加強投資台灣開幕典禮時，時任總統蔡英文要他協助美光尋求土地。鄭文燦說，該會議中，市府站在監督立場加以協助，該案直接受理的窗口也是內政部。此外自己在會議也提到，9.12公頃農業區的變更，需全部所有權人同意。

辯護人何祖舜質疑，檢方勘驗筆錄僅記載鄭文燦與廖俊松、廖力廷發言，未見市府其他出席重要局處長，顯有重大瑕疵，試圖誤導法官。辯護人鍾維翰認為，無法認同檢方結論，批檢方引導成密室協商，但會議中有許多公務員參與，辯護人蘇建榮也強調，鄭文燦會議中已經明確表達，該變更案在法律上可能無法通過，檢方卻未列入起訴內容。

檢察官呂象吾則回應，起訴書記載起訴為不違背職務收賄罪，實務中發現被告收受賄賂後，調查有無違背職務，檢方並無主張鄭文燦有違法指示，對此完全不爭執，也無誤會。公訴檢察官邱健盛直指，公務員就是不能收錢辦事。結果引發辯方律師一陣撻伐。

審判長孫立婷立即扮和事佬表示，辯護人此舉確實有些「張飛打岳飛」感覺，雙方都各有主張，建議可待下次言詞辯論庭時再敘述清楚，孫立婷隨即訂立下次開庭訂於6月17日、7月15日下午再開庭勘驗106年1月6日會議錄音紀錄。

▲前桃園市長鄭文燦開完庭步出法院，面對媒體詢問受了至少5公斤，鄭文燦回應有練核心肌群，三高就不見了。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦開完庭步出法院，面對媒體詢問瘦了至少5公斤，他回應有練核心肌群。（圖／記者沈繼昌攝）

開完庭後，鄭文燦步出法院，媒體詢問鄭文燦至少瘦了5公斤，鄭文燦上車前難得停下腳步回應，最近有針對核心肌群練一下，練了以後，「三高就不見了」，隨即驅車離去。

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