桃園六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　省2千萬清理費用下場曝

▲桃園地檢署指揮警政署保七總隊第三大隊會同環境部與桃園環保局，查獲六和化工在自家廠區內非法掩埋大量廢棄物。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區六和化工公司在自家廠區內掩埋大量廢棄物，桃園地檢署指揮保七總隊第三大隊北區中隊，再會同環境部等單位經長期蒐證查獲，檢警查出，業者藉由廠房重建，將公司產生廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量逾1700公噸，節省清理費用逾2千萬元。桃園地檢署複訊後依涉違反廢棄物清理法起訴張姓董事等10人與3家公司法人，並具體求刑1年4月至2年6月不等刑期，併科1500萬元罰金，以示儆懲。

桃園地檢署檢察官賴瀅羽指揮保七總隊，並會同環境部環管署北區環管中心及桃園市環境保偵辦六和化工公司與其下3間公司涉嫌在廠區內掩埋廢棄物案。環保局查出，業者以化學原料進口貿易為主業，關係企業有生產食品添加物、建材及樹脂塗料等產品，經營項目多元頗具規模。

檢警與環保局等單位在偵辦過程發現，該業者對環保文件及申報資料有多項缺失，廢棄物亦未定期委託清理，經過為期一年長期監控蒐證，桃檢指揮專案小組於今年3月12日發動搜索，現場發現確有於廠房掩埋廢棄物之事實，當場責成業者自行將非法掩埋廢棄物開挖清除，並妥善包裝貯存，避免發生二次污染，環保局後續要求業者提報廢棄物處置計畫書，負起廢棄物妥善清理之責任。

環保局查出，自去年初透過檢警環合作平台合作，調閱比對申報資料、長期蒐證及現場開挖，發現非法掩埋掩埋之廢棄物種類包括水泥建材、樹脂塗料、泡棉、報廢品、廢液、實驗室廢料等，數量多達1700餘公噸。目前平鎮區廠房各種廢棄物已混合貯存呈現交叉污染，後續不易處理，委託清理費用較原清理費用更加高昂，初估至少逾2千萬元。業者必須負擔高額清理費用，還須承擔刑事責任。

桃檢調查，六和化工涉嫌非法掩埋廢棄物案，認張姓被告等涉犯廢棄物清理法之未經許可提供土地堆置、貯存、清除、處理廢棄物，及同法之申報不實及刑法之行使業務登載不實準文書等罪嫌提起公訴。檢方審酌張姓被告等人非法掩埋被告六和化工及所屬集團公司產生之廢棄物逾1700公噸，貪圖節省清理費用逾新台幣2000餘萬元，其掩埋廢棄物經開挖時採取之下層廢棄物送驗苯、甲苯、乙苯、二甲苯與總石油碳氫化合物（TPH）之定量檢測，其濃度達超過土壤污染管制標準（1,000mg/Kg）最高達39倍，已受揮發性有機污染物污染。

檢方指揮專案小組於今年3月間至六和化工平鎮廠執行搜索，拘提張姓被告等10人到案，其中張、林經檢方向法院聲請羈押禁見獲准，其餘8人分別具保10萬至15萬元，並查扣被告六和化工銀行帳戶1068萬餘元，經專案團隊積極偵辦，即於同年5月9日偵結起訴，檢方向法院請求就張、林量處有期徒刑2年6月、2年；同案被告張姓女子、洪姓被告則量處有期徒刑1年8月，其餘被告均量處有期徒刑1年4月。