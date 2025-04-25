暴怒哥磚塊亂砸路邊4車　擋風玻璃「破大洞」慘況曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方23日下午據報，中壢區榮民路285巷內停車場傳出有男子隨即亂砸路旁轎車，警方據報派員到場處理時發現，姜姓男子手持磚塊隨機亂砸停車場內4輛轎車，導致車窗、擋風玻璃、後照鏡等都遭砸壞，員警到場制止時，姜男仍不罷手，員警合力壓制以毀損罪嫌現行犯拘捕，帶回派出所偵訊後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦，姜男將面臨龐大修車費用。

▲中壢警方於23日下午據報在中壢區榮民路285巷內一處停車場，姜姓男子持磚塊隨機亂砸路旁轎車，員警到場制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方23日下午據報在中壢區榮民路285巷內停車場有砸車事件，姜姓男子持磚塊隨機亂砸路旁轎車，圖為受損轎車擋風玻璃被砸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，疑似有情緒問題的31歲姜姓男子23日下午2時許在中壢區榮民路285巷內一處停車場，突然情緒失控持磚塊亂砸停車場內轎車，嚇得路人紛紛走避，自強派出所據報後派員到場處理。

▲中壢警方23日下午據報在中壢區榮民路285巷內停車場有砸車事件，姜姓男子持磚塊隨機亂砸路旁轎車，圖為受損轎車車窗被砸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警員據報到場制止，光著上身的姜男仍未罷手，警員隨即一擁而上強制壓制，依毀損罪嫌現行犯拘捕，帶回派出所偵訊時，姜男仍情緒激動，警方偵訊後依毀損罪嫌移送桃檢偵辦。

▲中壢警方23日下午據報在中壢區榮民路285巷內停車場有砸車事件，姜姓男子持磚塊隨機亂砸路旁轎車，圖為受損轎車後方擋風玻璃毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，姜姓男子住在現場附近，常有情緒問題，也是地方上頭痛人物，曾有多次毀損紀錄，因為家人也對其無法約束，警方也曾多次拘捕，地方希望能強制送醫治療，以免一再發生類似砸車事件；至於姜男砸毀4輛轎車，受害車主將提出民事求償。