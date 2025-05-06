中壢砸車大盜！搭台鐵再換YouBike　挑監視死角下手3天兩度犯案

▲中壢最近3天內發生2起砸車竊取財物案，中壢警分局文化派出所副所長江博凱說明歹徒犯案過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區近日接連發生歹徒砸車竊取財物案，中壢警方調閱現場監視器查出涉案男子作案時戴口罩、手套，疑似搭乘台鐵列車到中壢車站後，再換騎YouBike挑選作案車輛，且專挑監視器死角處作案，警方已掌握犯嫌特徵，通知到案說明，再依竊盜、毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲竊嫌做案後躲在暗處檢視贓物監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，中壢地區3天最近3天兩度發生砸破轎車車窗後竊取車內財物案件，其中一對情侶在中壢區某大型賣場消費後，返回停車處驚覺車窗被砸破，車內放置名牌包包與現金都不翼而飛，氣得向警方報案處理，要求盡快找到惡質竊賊求償。

中壢警方表示，根據被害人描述，警方針對犯案現場周邊擴大範圍調閱監視器搜尋，循線追查發現涉案竊賊搭乘台鐵到中壢火車站後，再騎YouBike隨機挑選大型賣場或熱鬧商圈，再挑監視器死角的車輛下手，做案前犯嫌會戴口罩、棒球帽與戴手套遮蓋，尤其會躲避沿線監視器鏡頭，做案後還會去洗手，手法十分老練，尤其搭台鐵再換YouBike隨機作案方式更為特別。

中壢警分局文化派出所副所長江博凱強調，警方接獲民眾通報竊盜案，已依規定受理，已擴大調閱監視器完成採證，目前已掌握犯嫌特徵，通知到案說明，警方將依竊盜、毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。