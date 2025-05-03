霹靂特勤破門！檢園檢警破民宅槍毒工廠　還抄出自製爆裂物

▲中壢警方報請桃園地檢署檢察官指揮，4月29日在中壢區某民宅查獲游姓男子改裝槍枝、自製爆裂物與毒品製造，圖為霹靂小組荷槍實彈攻堅畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方4月29日報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，在保大霹靂特勤人員支援下，持法院核發索票在中壢區某民宅，查獲游姓男子經營之改造槍械工廠、毒品分裝場，現場起出改造手槍、自製爆裂物、火藥原料及大量毒品製作器具，檢警懷疑幕後仍有共犯，除將游姓男子依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦外，並擴大追查幕後或上游可疑份子到案。

▲桃園檢警聯手，4月29日在中壢區某民宅查獲游姓男子改裝槍枝、自製爆裂物與毒品製造，警方當場查獲游姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢察署檢察官吳柏儒指揮中壢警分局偵查隊、龍興派出所組成專案小組，針對中壢區某處民宅暗藏地下兵工廠與毒品分裝場，4月29日在市警局保大霹靂小組10名特勤人員支援，共計20餘名警力到場攻堅查獲。

本案經龍興派出所掌握情資，轄區內游姓男子在民宅自製改造槍枝且對外販售，經專案小組多日蒐證，確認其改造手槍具有殺傷力，隨即報請桃園地檢署指揮偵辦。經桃園地院核發搜索票後，在檢察官吳柏儒帶隊指揮下，順利偵破此案。

▲桃園檢警聯手，4月29日在中壢區某民宅查獲游姓男子改裝槍枝、自製爆裂物與毒品製造，警方查扣手槍與爆裂物等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警在攻堅過程中，於涉案游男2處租屋點查獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物2個、子彈成品與半成品42顆、火藥原料、各式製槍工具，以及依託咪酯毒品與分裝器具。初步鑑定查扣係火藥式槍枝且主要零件構完整，槍管為金屬材質且暢通，槍枝擊發功能均可正常運作，經鑑定後槍枝具殺傷力，另一把半成品則送請刑事警察局鑑定中。

▲桃園檢警聯手，4月29日在中壢區某民宅查獲游姓男子改裝槍枝、自製爆裂物與毒品製造，警方在游姓租屋處搜查可疑證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例將游男移送桃檢偵辦，後續將擴大追查幕後及上游共犯到案；中壢警分局長林鼎泰表示，檢警合作打擊不法展現強大執法能量，未來將持續與地檢署密切配合，針對槍械毒品等治安隱患強力執法。