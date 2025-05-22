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快訊／熱飆38.6度！　7縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對7縣市發布高溫警示，因各地天氣高溫炎熱，今（22）日台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

根據觀測，高雄內門中午12時20分已經飆到38.6度，屏東三地門下午1時也來到37.5度，台南玉井下午1時03分測到37.4度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊
影響時間：22日白天
＊高溫橙色38燈號：台南市、高雄市、屏東縣
＊高溫橙色36燈號：雲林縣
＊高溫黃色燈號：彰化縣、嘉義縣、花蓮縣

▲▼高溫警示。（圖／氣象署提供）

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，預測各地高溫為31到26度，感受悶熱，中南部近山區有局部達36度或以上的機率，尤其在南高屏近山區處有較大範圍出現38度左右或以上高溫的可能，至於夜晚清晨各地低溫25至26度。

資料來源：氣象署

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