4月均溫飆史上第2高　氣象署示警：今年恐成最熱年分之一

▲台灣4月氣溫雖未創下極端紀錄，但整體趨勢仍需密切關注。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

氣象署粉專「報氣候 - 中央氣象署」貼文指出，國際氣候報告顯示今年4月是有紀錄以來第2熱的4月，比1991到2020年同期均溫高出0.6度，台灣氣溫雖未出現極端紀錄，但南亞與東亞國家皆有高溫或乾旱發生，以行動減緩暖化迫在眉睫。

「報氣候 - 中央氣象署」根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Copernicus Climate Change Service）與美國國家環境資訊中心（NCEI），公布的2025年4月全球氣候報告顯示，今年4月為有紀錄以來第2熱的4月。全球平均氣溫比1991至2020年同期均溫高出0.6°C，相較工業化前（1850到1900年）更高出1.51°C，氣候暖化趨勢持續加劇。

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報告指出，歷來氣溫最高的10個4月全都集中在2010年以後，其中更有9次發生於2016年後。科學家警告，若不加快減碳腳步，未來極端氣候將更加頻繁且嚴重。

除氣溫升高外，全球各地4月極端天氣災情頻傳。泰國北部高溫飆破42.3°C，印度與巴基斯坦更出現異常熱浪，局部地區氣溫高達49°C；歐洲多地也因異常高溫與缺乏降雨陷入乾旱危機。德國萊茵河水位僅為平常的一半，已對當地航運造成重大影響。

台灣鄰近的東亞地區也不平靜。日本4月平均氣溫比往年同期高出0.77°C；香港則面臨自1947年以來第2乾的4月，降雨量僅為正常值的37%。至於台灣，氣象資料顯示，4月氣溫與降雨量雖未創下極端紀錄，但整體趨勢仍需密切關注。

粉專指出，2025年1至4月的全球平均氣溫為歷來第2高，若目前趨勢持續，2025年極可能成為史上最熱的5個年分之一。面對氣候變遷帶來的衝擊，專家強調，全球應加快推動減碳政策與能源轉型，並積極提升各地區的氣候韌性與災害調適能力。

▲今年4月是有紀錄以來第2熱的4月。（圖／自Facebook／報氣候-中央氣象署）