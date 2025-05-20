今午後雨最大　下波鋒面報到時間曝

▲午後注意「西北雨」。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

午後山區注意較大雨勢機率！中央氣象署表示，周六晚起至周日鋒面通過，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署今晨發布「濃霧特報」，今晨至上午馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象署指出，今天各地大多為多雲到晴，花蓮、台東及恆春半島偶有短暫陣雨，中午過後大台北、宜蘭、花蓮及各地山區容易有雷陣雨發生，山區並有局部較大雨勢發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周三至周五環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、宜花及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生機率，其中在新北、宜蘭交界山區、宜花山區雨勢可能會比較明顯。

氣象署提醒，周六白天鋒面接近，各地多雲逐漸增多，午後降雨範圍擴大，西半部、宜花、台東山區有局部短暫雷陣雨；周六晚起至周日鋒面影響並通過，中部以北、宜蘭轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署預報，下周一水氣仍多，北部、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、花東、其他山區有局部短暫雷陣雨。