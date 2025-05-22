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刪補助款25%　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率達25%，引發地方強烈反彈。對此，行政院表示，主計總處是按照立法院通案通刪的方式，統一比例刪除各地方政府的一般性補助款；政院表示，過去已估算過，各地方政府有足夠的歲計賸餘或舉債空間可以支應，如果真的不足的話，中央還是可以努力來做協助。

李慧芝說，行政院主計總處的通知完全按照立法院的要求，行政院曾經針對總預算提出覆議被否決，立法院也維持當初三讀決議要求行政院要自行刪除636億，一般性補助款是有關於地方跟中央的補助款，中央是「得」補助不是一定要補助，這部分完全是按照相關規範辦理。

李慧芝表示，由於立法院已經刪除總額達2076億，中央已刪減1439億，很多都是針對特定項目刪除，包括大陸地區旅費被刪除80%還有國外差旅費、教育訓練費刪除60%，有些機關甚至全部被刪除。

李慧芝強調，為了要避免對於國防安全還有外交、教育造成進一步嚴重影響，因此主計總處只能調節調減一般性補助款，達成立法院要求政院自行刪減數的636億。

李慧芝說，主計總處是按照立法院通案通刪的方式，統一比例刪除各地方政府的一般性補助款，這部分也是暫緩撥出，因為大家都知道我們已經提出釋憲了，會按照釋憲結果討論下一步作為。

主計總處副主計長陳慧娟針對刪減補貼一事補充說明，行政權是屬於編列權，審議是在立法院，當時在通知地方政府一般性補助款的函裡面就已經明確說明，通知的金額會視立法院審議結果，如果有刪減就必須隨同刪減。陳強調，刪減的依據在當時發文給地方政府時，已經有做說明。

陳慧娟說，目前除了屏東，還有其他各地方政府針對這樣的刪減提出反應，現在主總都有在了解地方的困難所在，會彙整大家的困難後，再思考有沒有什麼方法可以協助地方。

李慧芝說，院長在院會上回應地方政府時說，過去立法院要通刪的話一定是朝野協商後跟行政院談好後，通刪數字才會確定，但是今年這個步驟完全沒有，也因此才會造成這樣的狀況。

李慧芝表示，地方的財政如果真的有不足的話，行政院還是會努力做支持，但是經過主總核算大部分都沒有問題，除了苗栗縣，中央也會持續支持他。

至於苗栗縣財政困難，恐難用舉債方式彌補刪減缺口，若此狀況中央要怎麼協助？陳慧娟說，苗栗縣政府已經沒有舉債額度，以往對於地方政府就有一些資金調度的模式，針對苗栗縣政府的部分，也會從這模式裡面予以協助。

李慧芝則說，一般性補助款是暫緩撥款的狀況，再等到釋憲結果的狀況。主總有強調，之前有估算過，各地方政府也有足夠的歲計賸餘或是足夠舉債空間可以支應，如果真的不足的話，中央還是可以努力來做協助。

▲▼發言人李慧芝出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）

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