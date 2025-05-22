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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高齡駕駛釀三峽車禍3死　交通部：提升安全「無禁止年長者開車」

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

三峽一名78歲老翁19日駕車衝撞機車和行人，釀3死12傷事故。行政院長卓榮泰今（22日）在院會中表示，交通部已針對交通安全機制啟動檢討，盼讓此類事件不再發生，同時也感謝地方政府、校方與醫療機構的全力協助。另外，交通部也強調，已提出三大策略提升駕駛安全風險，換照部分是針對高齡者，「交通部從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全的駕駛」。

針對19日新北市三峽地區發生不幸的重大交通事件，行政院發言人李慧芝今主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰對於罹難同學以及民眾表達哀悼之意，目前還在醫院救治的傷者，院長在當天也拜託所有醫院務必提供最好的醫療照顧，衛福部也成立醫療專案小組直接負責，給予院方最大的協助。

卓榮泰表示，對於受傷的同學還有受到驚嚇的師生，心理諮商還有健康支持方面請衛福部和教育部通力合作，也請新北市政府共同協助，一起讓學校的師生進快恢復正常生活，校園回歸平靜。

另外，卓榮泰指出，交通部已經針對交通安全機制啟動檢討，期盼經過完善檢討後，有效改善此類事件不會繼續發生。卓強調，發生這麼大的事件，校園和整個社區還需要一段時間才可以平復，希望交通安全以及檢調的各項調查能進快釐清，讓社會能進快恢復平靜。

卓榮泰也感謝新北市政府侯市長及各位副市長在當天的奔波，事後在關心學生的醫治狀況，對於三峽恩主公醫院、土城醫院、板橋亞東醫院的院長與醫護人員全力照顧，院長也一併表示感謝。北大國小以及三峽國中的校長、老師事發後都在現場極力照顧安置，院長也表示感謝。

針對有路權團體喊話考照規範須調整、交通管理措施要改善等，交通部公共運輸及監理司長林福山說，這基本上與交通部這幾年在研議的改革方向是相同的，這部分也感謝路權團體提出相關具體建議。

林福山表示，部長對外有做說明，針對駕駛執照的改革，交通部提出三大策略，包括考照加嚴增加識別度，檢討回訓制度、違規者要強化回訓，增加安全駕駛風險的意識等。

林福山強調，換照部分是針對高齡者，「在這邊也特別藉這機會，交通部從來沒有禁止年長者開車，交通部相關的措施是要協助年長者更安全的駕駛」。

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