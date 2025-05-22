刺激消費　陸活存利率已接近0！　網驚：負利息時代將至？

▲人民幣。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

為了刺激消費，同時緩解銀行業淨息差，大陸銀行5月20日以來紛紛下調存款利率，甚至有銀行的活期存款利率已接近0。不過有人憂心，如果利息接近0了還是沒人消費，是不是開始要負利息了呢？

陸媒《觀察者網》報導，繼5月20日六家大陸國有銀行及招商銀行、光大銀行等宣布下調人民幣存款利率後，平安銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、廣發銀行、華夏銀行7家銀行也在隔天跟進，下調幅度為5～25個基點。

其中，廣發銀行、平安銀行、中信銀行、華夏銀行、興業銀行、浦發銀行在調整後人民幣活期、整存整付定期利率均保持一致：活期存款利率為0.05％，較此前下調5個基點；定期整存整付三個月期、半年期、一年期、二年期利率分別為0.7％、0.95％、1.15％、1.20％。

此次下調之後，中國建設銀行、招商銀行、中國工商銀行、中國農業銀行和中國銀行的定期整存整付一年利率為0.95％，已經跌破1％大關。而平安銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、廣發銀行、華夏銀行7家銀行的定期整存整付一年利率仍為1.15％。

▲中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，綜合當前銀行各類存款佔比，截至2025年4月末，活期存款佔比34.5％，將帶動整體存款利率下調0.11～0.13個百分點左右，基本能夠覆蓋本次LPR報價下調帶動各類貸款利率下行對銀行資產端收益的影響，穩定銀行淨息差。

王青指出，最新數據顯示，2025年第一季商業銀行淨息差為1.43％，較上季下行0.09個百分點，再創歷史新低，且已明顯低於1.8％的警戒水準。本次LPR報價下調帶動銀行存款利率同步下調，在加大銀行對實體經濟支持力度的同時，有助於保持銀行體系自身經營的穩健性。

對於活存利率持續下降，大陸網友一片哀號，「接下來就是要收管理費了吧」、「如果接近0了還是沒人取錢消費的話，是不是要負利息呢？」、「說明銀行系統盈利依然非常依賴利差」。

還有人批評，「是不是可以理解為，貨幣寬鬆政策已經沒甚用了，不能產生有效投資」、「既無法提高工資收入，也不能提高存款理財收入，股票房產不虧就不錯了，你憑什麼指望老百姓還能進一步提高自己的消費水平？」