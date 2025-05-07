人行祭出結構性降息！　分析：激勵商業銀行加強信貸投放

▲中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）今（7）日宣布下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，這也是人行首次全面下調該利率。業內人士表示，結構性降息也是降息，有利於激勵商業銀行加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的信貸投放。

結構性貨幣政策工具利率是人行對商業銀行提供再貸款的利率。人行官方數據顯示，截至2025年第1季末，結構性貨幣政策工具餘額5.9兆元（人民幣，下同），是人行重要的基礎貨幣投放管道。

《財聯社》引述業內人士指出，結構性降息也是降息，此次降低利率0.25個百分點，有利於強化對商業銀行的政策激勵，進一步發揮結構性貨幣政策工具對商業銀行的牽引帶動作用，激勵商業銀行加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的信貸投放。

人行還提出三大具體措施，包括設立5000億元服務消費與養老再貸款、提高科技創新和技術改造再貸款額度和增加支農支小再貸款額度。

對此，業內人士表示，新政策工具將激發服務消費和養老市場活力。「一方面，可進一步激發國內服務消費潛力，促進擴大服務消費供給、提振服務消費需求。另一方面，可支持養老產業發展，也有利於完善養老保障，在更長期限中釋放居民消費潛力。」

同時，人行提出將科技創新和技術改造再貸款額度由5000億元增加至8000億元。專家表示，增加再貸款額度，有利於支持加強擴充實施「兩新」政策，引導金融機構加快相關領域貸款投放。