大陸 大陸焦點 特派現場

陸預告「禁航」曝光對台軍演天數 「正義使命-2025」實彈演訓2天

▲▼ 2025年蛇年進入尾聲，解放軍今早上宣布無預警宣布對台軍演，從今（29)日起開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習 。（圖／翻攝 東部戰區）

▲解放軍今早上宣布無預警宣布對台軍演，從今（29)日起開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習 。（圖／翻攝 東部戰區）

記者任以芳／綜合報導

2025年蛇年進入尾聲，解放軍今早上宣布無預警宣布對台軍演，從今（29)日起開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習，稍早東部戰區、大陸海事航警甚至預吿明天12月30日08時至18時軍演時間，包括海域座標，提醒在此期間，任何船舶禁止駛入。這也是解放軍向外界宣告，這次軍演至少維持兩天或超過兩天以上。

美國對台史上天價3500億軍售，引發對岸強烈不滿，日前大陸外交部先宣布對20家美國軍工企業和10名高級管理人員採取反制措施的決定。外交部發言人直言，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」針對美國近日宣佈向中國台灣地區大規模出售武器，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，決定對近年來參與武裝台灣的20家美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施。

緊接著，今天29日早上東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校突襲宣布，自12月29日起，解放軍東部戰區正式組織陸、海、空、火箭軍等多兵力，位台灣海峽及台島北部、西南、東南、以東等全方位海空域，開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。

這不僅是解放軍在2025年內第三度對台發動大規模軍事震懾，更是規模最廣、科目最完整的一次行動，相較上次四月今進行「海峽雷霆-2025A」演練，這次台軍演範圍更加接近，尤其靠近台灣南端幾乎貼近方式演習。

解放軍大陸海事航警也宣布12月30日08時至18時，在以下海域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，在此期間，任何船舶禁止駛入。這也是向外界宣告，這次軍演至少維持兩天以上時間。

以下東部戰區海域座標公布（為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。）：

1.北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。

2.北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。

3.北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。

4.北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

5.北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

以下大陸海事航警座標參考：

1.26-32N 121-40E、26-32N 122-36E、25-43N 122-36E、25-43N 121-40E四點連線；

2.24-59N 120-04E、25-39N 121-13E、26-17N 121-13E、25-37N 120-04E四點連線；

3.23-27N 118-14E、23-27N 119-13E、22-13N 119-44E、22-13N 118-45E四點連線；

4.21-49N 119-16E、21-49N 121-00E、21-05N 121-00E、21-05N 119-16E四點連線；

5.21-58N 121-40E、21-58N 122-28E、23-23N 122-28E、23-23N 121-40E四點連線；

6.26-17N 121-13E、25-39N 121-13E、25-43N 121-40E、26-32N 121-40E四點連線；

7.23-27N 118-14E、24-31N 118-36E、24-31N 119-35E、23-27N 119-13E四點連線。

