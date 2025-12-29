　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雙城論壇／蔣萬安未碰政治深水區　陸學者盼他講「九二共識」

▲▼南京大學台灣研究所所長劉相平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲南京大學台灣研究所所長劉相平。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

2025雙城論壇昨（28）日於上海落幕，台北市長蔣萬安在主論壇上致詞時，仍未觸碰兩岸定位的政治深水區。對此，大陸涉台學者表示，期望蔣萬安能說出「九二共識」，並在此基礎上和上海共同提升城市的管理水準與科技創新能力。

對於雙城論壇與兩岸關係，蔣萬安昨日致詞表示，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。「雙城好，兩岸好！」

南京大學台灣研究所所長劉相平受訪表示，雙城論壇在城市治理方面是雙贏局面，尤其近兩年人工智慧（AI）賦能使城市發展迎來新階段，台北和上海在論壇中面臨此新形勢加強聯繫溝通，並激發出新想法，對雙方都有利。

雙城論壇近兩年都延期舉行，劉相平指出，雙城論壇行之有年，已成兩岸關係發展中具有典型意義、標誌性的平台，因聚焦城市治理而政治敏感性較低，如果雙城論壇未來無法持續下去，「那就預示著兩岸關係很糟糕了」。

劉相平批評，民進黨再三阻撓雙城論壇，表明他們無力處理好兩岸關係，但他認為，當前兩岸交流的動能和勢能都比較大，若持續阻擋交流，對民進黨的治理與形象都不太好。

另談及蔣萬安的兩岸論述，劉相平認為他非常謹慎，期望蔣能進一步講出「九二共識」。劉相平表示，九二共識是當年兩岸兩會所達成，且得到兩岸最高當局肯認；在此框架下，上海和台北繼續展開交流，共同提升城市的管理水準與科技創新能力、增進百姓福祉，這是民眾樂意聽到的。

劉相平也直言，蔣萬安未來若要進一步角逐大位，關於兩岸定位的問題是迴避不了的，在此立場上要是模糊或退縮，可能造成深藍選民的疑慮。劉相平說，為了澄清立場、化解疑慮，建議蔣萬安在往後的雙城論壇上「該說的可以說了」。

上海市副市長華源去（2024）年赴台北出席雙城論壇時提到「推動上海居民赴台團隊遊」，迄今仍未成真。劉相平說，從上海到大陸各省市，都有許多人期盼赴台旅遊，「大陸對台灣有美好想像和民族情感的人依然很多，他們想到實地上去看一看」。

劉相平接著提到，受到政治因素的干擾和阻撓，目前兩岸旅遊未全面恢復，他建議，民進黨如果想要緩和兩岸關係，可以從上海等較發達地區進行赴台旅遊的「先行先試」，先把帷幕拉開，再逐步擴大。他直言，越交流對兩岸越有利，越交流越能減少兩岸誤判。

▼蔣萬安於主論壇上致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2025雙城論壇主論壇，台北市長蔣萬安與上海市長龔正致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雙城論壇台北上海蔣萬安劉相平兩岸關係九二共識

